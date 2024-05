Descoperă lumea formelor și a culorilor prin ochii Ionelei Posțanu, tânăra din Drochia pasionată de pictură

Am cunoscut-o pe Ionela Posțanu prin lucrările sale, vernisate în cadrul mai multor expoziții și am fost curioasă să aflu mai multe despre artista talentată, de numai 15 ani, care mi-a atins struna sufletului, prin armonia perfectă a culorilor și mesajul profund în fiecare contur.

Lucrările sale m-au intrigat prin stilul unic și creativ. Fiind discipola profesoarei Inga Tomasevici, Școala de Arte Plastice pentru Copii din orașul Drochia, Ionela a găsit mereu surse de inspirație, pentru a crea din orice idee o adevărată operă de artă. Înzestrată cu har și talent de la bunul Dumnezeu, a reușit întotdeauna să capteze atenția prin originalitate și mesajul, exprimat cu multă delicatețe în graiul culorilor.

Nu am ezitat să susțin cu ea acest interviu, pentru a o descoase frumos și a afla povestea ei de succes.

– Ionela, sunt bucuroasă să te cunosc și aș vrea să știu, de unde vine pasiunea ta pentru pictură? Cine te-a influențat sau te-a îndemnat să alegi anume acest gen de artă: familia sau prietenii?

– Sunt pasionată de acest gen de artă încă de mic copil. La început a fost un simplu hobby,

iar apoi am realizat că ar putea fi mai mult decât un hobby. Cred că o influență mare au avut-o membrii familiei mele, ei m-au susținut și întotdeauna au fost mândri de mine când am decis să transform pasiunea în vocație.

– Care e sursa de inspirație la realizarea lucrărilor tale? Există anumite teme, subiecte care te atrag în mod special?

– Având o imaginație bogată, inspirația o găsesc oriunde în jurul meu, fie că e muzică, o carte, sau alți artiști. Alteori, izvorul meu de inspirație sunt propriile emoții sau trăiri din viață.

– Ce materiale și tehnici preferi să folosești în arta desenului?

– Odată cu dobândirea experienței, am realizat că tehnica pe care o prefer este cea în guaș,

probabil pentru că am folosit-o cel mai des de-a lungul timpului.

– Cum ai descrie stilul tău artistic? Ai experimentat și alte stiluri sau ai găsit unul care te reprezintă cel mai bine?

– Mi-aș descrie stilul ca fiind variabil. Am experimentat diverse maniere și încă sunt în

căutarea uneia care mă reprezintă cel mai bine. Îmi place sa experimentez și sunt dispusă

să o fac până îmi voi crea un stil propriu.

– Există vreo lucrare de-a ta care este specială pentru tine? Ne poți povesti despre ea?

– O lucrare la care țin foarte mult și o am aproape de suflet este cea cu care am participat la Concursul Național de pictură „Igor Vieru”, ediția a 3-a. Am obținut locul I, ceea ce mi-a

demonstrat că munca, ambiția și perseverența aduc rezultate fructuoase.

– Cine a contribuit în mod special la formarea și evoluția ta ca artistă, în arta

desenului?

– Desigur buna mea profesoară, Inga Tomasevici, care este un talent irevocabil și un mentor excelent, care m-a ghidat în această artă cu multă răbdare, profesionalism și de fiecare dată a știut cum să mă susțină și să motiveze spiritul meu creativ. Pentru asta îi sunt foarte recunoscătoare și sunt o norocoasă, că am așa profesoară.

– Cum vezi evoluția ta ca artistă în următorii ani? Dorești să urmezi această vocație, sau te vezi în alt domeniu?

– În următorii ani consider că voi deschide noi orizonturi. După absolvirea gimnaziului

„Nicolae Testemițanu” îmi doresc să plec la Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru

Plămădeală”. Deci arta plastică este vocația pe care tind să o urmez mai departe.

– Ce sfaturi ai pentru tinerii artiști care doresc să își dezvolte talentul și să aibă reușite în acest domeniu?

– Să fii artist este cu siguranță o cale lungă plină de urcușuri și coborâșuri. Pentru a atinge

culmile succesului, nu trebuie să vă fie teamă să greșiți sau să o luați de la început. Consider că eșecul este o parte din proces pentru a deveni cea mai bună versiune a ta. Toți oamenii de succes au trecut prin această experiență. Dar de câte ori cazi, trebuie să te ridici mai puternic și să-ți amintești de ce ai pornit pe acest drum.

-Ce alte hobby-uri sau interese ai în afara artei plastice?

– Îmi place foarte mult lectura. Mama mea este bibliotecară, iar eu am moștenit dragostea de cărți de la ea. Iubesc plimbările și ieșirile cu prietenii pentru a mă relaxa și a petrece timp de calitate cu cei dragi.

-Cum crezi că arta poate schimba lumea?

-Arta a influențat și va influența întotdeauna lumea fie că vorbim despre arta plastică,

muzica, arta decorativă sau alte forme ale ei. În viața cotidiană oriunde întoarcem privirea

vedem arta sub diverse forme. Fiecare monument, panou publicitar, desen animat, etc. sunt ramuri ale artei. Îmi place să cred că însuși viața e o artă, fiecare om e un artist cu o pensula în mână ce își pictează viața în propriul stil.

– Îți mulțumesc că m-ai lăsat să pătrund în universul tău creativ, împărtășind cu mine tainele succesului. Povestea ta este cu adevărat inspiratoare și sunt sigură că mulți tineri artiști vor găsi în tine un model demn de urmat. Îți doresc mult succes și sunt sigură că vei ajunge o artistă cu renume.

Andra DONICI, corespondentă voluntară, membră HTSJ