De unde se informează diaspora ca să știe ce se întâmplă acasă?

La 3 mai marcăm Ziua Libertății Presei, și această sărbătoare nu este una importantă doar pentru jurnaliștii din întreaga lume, ci poate în primul rând pentru cetățenii care vor să fie informați. Atunci când presa este liberă, cetățenii află despre cum cheltuie autoritățile banii publici, schemele de corupție, de ce responsabilii sunt iresponsabili când este vorba de problemele comunităților, etc.

Cu toate că avem mulți concetățeni stabiliți la sute și mii de kilometri de casă, aceștia nu uită de unde au venit și orice veste de acasă îi bucură sau întristează, iar unii o compară cu realitatea din țara gazdă. Am întrebat mai mulți conaționali din diasporă de unde se informează despre ceea ce se întâmplă acasă, și iată ce ne-au răspuns:

Ana Gotișan, România:

În mare parte, informațiile le accesez de pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram sau TikTok. M-am înscris în grupuri de moldoveni din diaspora și de acolo mai citesc unele informații referitoare la situația politică din Moldova și nu doar atât. Mai accesez unele articole scrise de ProTV și JurnalTV. Urmăresc pe Instagram de asemenea multe persoane din televiziunile din Republica Moldova, care zilnic publică informații despre tot ce se întâmplă în țară, de la accidente până la prognoza meteo. Desigur, urmăresc și informațiile publicate de Observatorul de Nord. Sunt multe articole frumoase și interesante, mai ales cele referitoare la orașul Soroca, orașul meu de suflet. Chiar dacă sunt departe, îmi este dor tot timpul de el și de anii de studenție petrecuți acolo. Tot timpul mă întreabă unele persoane de aici: “Dar tu nu ai accent de-al nostru, de unde ești?” și eu le zic “Sunt de la Nordul Republicii Moldova, de la Soroca”. Așa încep să povestesc că acolo avem cetatea lui Ștefan cel Mare, pe malul Nistrului, mai pe scurt un oraș frumos și istoric. Și mai vorbesc cu rudele de acolo despre prețuri ridicate, despre situația cu Ucraina, ș.a.

Alex Kravțov, Elveția:

Cei din Diasporă, de multe ori, sunt mai bine informați despre evenimentele din Moldova decât cei care locuiesc acolo. Asta se datorează, în parte, faptului că mulți moldoveni din străinătate nu sunt limitați de sursele de informare convenționale, cum ar fi canalele TV naționale, care pot fi influențate de factori politici sau de interese economice. În plus, accesul la internet și la rețelele de socializare oferă un flux continuu de informații din diverse surse, care pot fi consultate și verificate rapid. Eu personal sunt abonat la diverse canale Telegram, printre care e și “Observatorul de Nord”. E comod, citesc titlurile, uneori chiar și articolele. Este foarte important să fim bine informați despre ceea ce se întâmplă în Moldova, chiar și atunci când suntem departe de țară. Prin intermediul canalelor online, putem accesa o gamă largă de surse de informații și putem fi la curent cu cele mai recente evenimente din țară. În acest fel, putem lua decizii informate și putem contribui la dezvoltarea și la susținerea comunității moldovenilor din Diasporă. Chiar dacă suntem departe de casă, inima noastră bate pentru Moldova, iar cunoașterea evenimentelor care se petrec acolo ne ajută să rămânem conectați cu țara noastră și să ne simțim mai aproape de ea.

Maxim Bulat, Canada:

Eu aflu noutățile de la Rodica, soția mea, sau de pe Facebook. Rodica urmărește Unimedia. Sincer, nu prea urmărim, avem mai multe probleme aici pe loc. Încă o sursă este YouTube și bloggerii, când discută unele probleme din Republica Moldova.

Virginia Cernopolc, România:

De cele mai multe ori mă informez din canale și surse veridice de știri, în mod special de pe pagina oficială a acestora. Urmăresc o serie de astfel de surse, precum Observatorul de Nord, JurnalTV, Stiri.md și altele. Pe lângă toate acestea, evident că rudele și prietenii de acasă mă țin la curent cu ce se întâmplă atât pe plan politic, economic, cât și social în țară.

Alexandr Roitman, Israel:

Eu citesc tot, chiar și sursele care dezinformează, ca să înțeleg procesele. Urmăresc mass-media în limba română și rusă, toată presa națională și internațională.

Diana Iepure, România:

Cred că puțini sunt acei care, plecând, rup orice legătură cu baștina lor. În orice caz, eu nu am cunoscut astfel de oameni. Dacă e să mă refer strict la mine, culeg informațiile de la rude și prieteni, în primul rând. Așa înțeleg mai bine problemele lor de zi cu zi. Tot de le ei pot să știu cum e timpul în curtea casei părintești și pe câmpuri, dacă se mai aud sirenele peste Nistru, dar și ce se întâmplă la Chișinău, în Parlament sau Guvern. Apoi am fluxul meu de știri de pe Facebook. Sunt abonată la diferite surse de informație: agenții de presă, ziare, televiziuni. Am mulți prieteni demni de încredere, jurnaliști, analiști politici, scriitori etc. Părerea lor contează pentru mine, îi urmăresc. Deseori, chiar de la ei intru pe diverse link-uri spre anumite știri importante de la noi și din lume. Periodic, încerc să găsesc reportaje video transmise de televiziunile de la Chișinău. Intru și pe site-ul Observatorului de Nord, mai găsesc imagini de acasă, când mi-e dor.

Victoria Pușcaș, Italia:

Cred că cel mai des ne informăm de pe mediul online sau direct de la cei de acasă. De multe ori părerea celor de peste hotare pare să nu fie aceeași, pentru că fiecare are propriile viziuni despre politică și despre viitorul țării. De multe ori, cele mai negative comentarii vin anume de la diaspora care nu este activă în viața politică a Republicii Moldova de câțiva ani și persoanele care nici nu au de gând vreodată să se întoarcă în țară. Opinia personală (făcând parte din diaspora tineretului) este că inclusiv tineretul din țară și cei din diaspora nu sunt destul de prezenți în ceea ce privește viitorul țării.

Romina Etceanova, Franța:

Noi aflăm tot ce se întâmplă în Moldova de la părinți sau de rude mai apropiate. Noi locuim aici peste hotare, știm cum sunt salariile la noi în țară și prețurile din Moldova. La noi în țară totul este scump și salariile mici, părinții ne țin la curent cu tot ce se întâmplă la noi în țară. Deja și noi când ne ducem vara acasă observăm că aici peste hotare e mult mai bine de trăit. Este mult mai ușor să locuiești peste hotare, aici duci o viață mult mai ușoară decât la noi în Moldova.

Ion Pogorevici, SUA:

Personal, obișnuiam să urmăresc o mulțime de emisiuni politice, precum Puterea a Patra sau Secretele Puterii, dar în ultimul timp am ajuns să mă consum prea mult și am decis să renunț la această practică. Am observat că știrile negative, care au rolul de a amplifica problemele și neliniștile populației, mă obosesc mult și mă fac să mă simt tot mai rău. De aceea, am hotărât să nu mai fiu la curent cu ce se întâmplă în politică și să mă concentrez mai mult pe lucrurile care contează cu adevărat în viața mea, precum familia, prietenii, cariera sau hobby-urile mele. În acest fel, am reușit să-mi găsesc liniștea și să mă simt mult mai bine. Desigur, există momente în care apar evenimente importante sau situații grave și în aceste cazuri aflu despre ele de la prieteni sau părinți. Însă, în general, nu mai urmăresc cu atenție știrile politice și asta mă ajută să-mi mențin o stare de spirit mai pozitivă. În final, cred că este important să ne dăm seama că politica nu este totul și că există multe alte lucruri care pot aduce fericire și împlinire în viața noastră. Prin concentrarea pe acestea, putem avea o viață mai liniștită și mai satisfăcătoare, iar politicienii pot să-și joace rolurile lor fără să ne afecteze prea mult.