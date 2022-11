David are nevoie de ajutorul nostru!

David, în vârstă de patru luni, din Edineț, are nevoie de un tratament costisitor în străinătate. Copilul a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer ocular (retinoblastom). Potrivit Bas-tv dacă nu se iau măsuri urgente, cancerul se va răspândi și la alte organe și atunci șansele de a salva copilul vor fi mai mici.

Este necesar să se trateze și să-l opereze pe micuțul David în străinătate. În Moldova, încă nu au învățat cum să facă față unor astfel de boli. Părinții au trimis rezultatele testelor împreună cu cereri de spitalizare la mai multe clinici din Germania și Elveția. Deocamdată nu se știe exact cât va costa tratamentul, dar vor fi necesari cel puțin 20 000 de euro doar pentru efectuarea primelor proceduri, care ar trebui să oprească creșterea celulelor canceroase. Nu există astfel de bani în familie, așa că Vera, soțul ei, toate rudele și prietenii familiei au început să adune fonduri.

„Suntem cea mai obișnuită familie, noi și copiii noștri avem tot ceea ce este necesar pentru viață, dar nu există bogăție, nici economii. Am lucrat aproape până la naștere, acum sunt în concediu de maternitate. Soțul meu lucrează ca constructor în Franța, iar noi trăim din transferurile lui de bani. Acum ne gândim ce să vindem, de unde să împrumutăm, de la cine să cerem bani, pentru că cu cât tratamentul este întârziat, cu atât este mai puțin probabil să salveze ochiul copilului, și poate chiar să-i salveze viața. Eu și soțul meu le-am povestit tuturor rudelor și prietenilor noștri despre problemele noastre, avem mulți, în diferite țări, și sunt recunoscătoare celor care au răspuns și au început să trimită bani și să răspândească informații, deoarece astfel mai mulți oameni o să știe despre apelul nostru la ajutor. Pentru noi acum este important fiecare leu, care este donat pentru tratamentul lui David!”, ne-a spus mama copilului.

1 of 5

Din start medicii nu au dat o mare importanță petei din ochiul copilului, ca mai apoi să observe că ceva nu este în regulă cu el. Astfel, mama împreună cu David, au fost nevoiți să meargă urgent la Chișinău pentru examinare.

„La 28 octombrie, am ajuns la Centrul Mamei și Copilului, unde am fost examinați și diagnosticați cu retinoblastom, dar nu era sigur. Ne-au trimis la o altă clinică, unde copilului i s-a făcut o ecografie a globului ocular și s-a confirmat diagnosticul. După aceea, am fost trimiși la un centru de diagnostic german, unde, sub anestezie, băiatul a fost supus unui examen RMN foarte dificil. Diagnosticul a fost definitiv – retinoblastom. Nici măcar nu-mi pot exprima starea! S-au vărsat atâtea lacrimi! Pentru întreaga noastră familie numeroasă și prietenoasă, a fost un adevărat șoc! Nu ne-am putut da seama că asta ni s-a întâmplat nouă, cu copilul nostru iubit”

Luni, 31 octombrie, o altă lovitură a așteptat familia, o examinare suplimentară a arătat că cancerul a afectat și cel de-al doilea ochi al bebelușului, dar aici tumora era doar în stadiu inițial. Dar Vera și familia ei nu au avut timp să-și plângă durerea, au trebuit urgent să acționeze. După cum au spus medicii, cu cât tratamentul începe mai devreme, cu atât este mai mare probabilitatea unui rezultat pozitiv.

1 of 7

„Așteptăm un răspuns de la o clinică din Germania. De îndată ce sunt gata să ne primească, decolăm imediat. Pentru noi, factura nu este de zile, ci de ore și chiar de minute, pentru că aceasta este o formă de cancer foarte agresivă! Acum trebuie să colectăm cel puțin prima parte a sumei pentru tratament. Avem o familie bună, prosperă. Toți cei care ne cunosc pot confirma că dacă nu ne-am fi aflat într-o situație fără speranță, nu am cere ajutor, pentru că acum este greu pentru toată lumea, nimeni nu are destui bani. Dar este foarte înfricoșător când o astfel de nenorocire i se întâmplă copilului tău absolut sănătos! Nu i-aș dori așa ceva nimănui! Cel mai mare vis al meu acum este să-i salvez viața bebelușului și, dacă se poate, vederea! Este încă destul de mic, trebuie să trăiască”!

Retinoblastomul reprezintă o tumoră malignă care se dezvoltă la nivelul retinei, tumoră ce apare în copilărie, uzual până la vârsta de 5 ani. Boala se datorează, în principal, transformării unor celule imature retiniene, care deţin mutaţii într-o genă notată RB1, localizată pe cromozomul 13. Maladia poate fi moştenită de la unul din părinţi (40% dintre cazuri). Mai mult de jumătate dintre cazuri prezintă acest tip de tumoră la un singur ochi (retinoblastom unilateral), situaţie în care diagnosticul se stabileşte în medie, în jurul vârstei de 2 ani, însă în multe dintre cazuri ea apare bilateral, caz în care, de obicei, diagnosticul va fi pus mai precoce, cu o medie a vârstei de diagnostic de 1 an şi jumătate.

Retinoblastomul poate fi unifocal, atunci când o singură tumoră este prezentă sau multifocal, caz în care este vorba de prezenţa mai multor tumori la nivelul aceluiaşi ochi sau cu extensie la ambii ochi.

Diagnosticul precoce al bolii reprezintă o condiţie importantă în managementul bolii, nediagnosticată şi netratată la timp, ea putând deveni o condiţie fatală.

Familia Ciubuc solicită tuturor celor care pot oferi toată asistența posibilă în strângerea de fonduri pentru tratamentul fiului lor să trimită bani în lei, euro sau dolari în următorul cont bancar:

BC Victoriabank S.A.

VICBMD2X

31 august 141, MD2004, Chișinău, RM

MD13VI225932210310937239

2005045002002

Ciubuc Vera

De asemenea, puteți transfera fonduri pe aceste carduri bancare:

5100 4303 0066 1839 (în euro)

4326 1700 1274 1567 (în MDL)

Numărul de telefon al Verei Ciubuc, mama lui David: 062038646