Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat

Curtea Constituțională (CC) a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și mandatele celor 101 deputați aleși în noul Legislativ, comunică moldpres.md

După mai mult de trei ore de deliberări, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a anunțat:

„În temeiul articolului 140 din Constituția Republicii Moldova, articolului 4 alineatul (1) litera e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, precum și articolelor 125 și 126 alineatul (1) din Codul Electoral, Curtea Constituțională hotărăște: se confirmă rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și se validează mandatele deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul acestor alegeri”.

Potrivit deciziei CC, cinci formațiuni politice au depășit pragul electoral și vor accede în Parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 55 de mandate; Blocul Patriotic – 26 de mandate; Blocul Alternativa – 8 mandate; Partidul Nostru – 6 mandate; Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

De asemenea, Curtea Constituțională a aprobat și listele de supleanți.

Hotărârea CC va fi transmisă Parlamentului, șefei statului și Comisiei Electorale Centrale.

Decizia este definitivă, intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial.

După publicarea în Monitorul Oficial, președinta Maia Sandu urmează să convoace noul Parlament în ședința de constituire, în cadrul căreia va fi prezentat raportul final al Curții.

Deputații nou-aleși vor avea la dispoziție zece zile pentru a alege conducerea Parlamentului și a constitui fracțiunile parlamentare. După constituirea Legislativului, șefa statului va desemna un candidat la funcția de prim-ministru, care va dispune de 15 zile pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare, în vederea obținerii votului de încredere al Parlamentului.