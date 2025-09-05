Cursul valutar, 5 septembrie 2025

Pentru ziua de astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit că un euro valorează 19,48 lei, înregistrând o ușoară creștere față de ziua precedentă. Dolarul american a ajuns la 16,71 lei, iar lira sterlină continuă să fie cea mai scumpă valută, depășind 22,48 lei pentru o unitate.

Totodată, leul românesc se menține la 3,83 lei, iar grivna ucraineană este cotată la puțin peste 0,40 lei.

Tendința generală a pieței valutare arată o apreciere ușoară a principalelor monede internaționale, ceea ce poate influența atât tranzacțiile comerciale, cât și cheltuielile de zi cu zi ale populației.