Cum să înveți să citești 1000 de cuvinte pe minut? Află istoria de succes a Genius Academy, afacere finanțată de Microinvest

Observând lipsa activităților educaționale pentru copii în orașele mici, tânăra antreprenoare, Dana Golban, a decis să creeze un centru educațional pentru copii, unde aceștia să-și dezvolte abilitățile esențiale prin metode moderne și captivante de învățare. Astfel, acum 5 ani a lansat o academie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani în orașul său natal – Drochia. În doar câțiva ani, centrul educațional a crescut rapid, extinzându-se în Moldova și România.

Pentru a-și dezvolta și extinde afacerea în noi locații, antreprenoarea a apelat la Microinvest, beneficiind de creditare rapidă, responsabilă și flexibilă.

Află istoria de succes a afacerii Genius Academy, finanțată de Microinvest.

Dana, povestiți-ne cum a apărut ideea afacerii și de cât timp sunteți pe piață?

Ideea de a fonda o afacere în domeniul educațional este cu mine de mult timp. Sunt originară din Drochia, acolo am activat o perioadă în domeniul financiar și am avut posibilitatea să interacționez cu mai mulți antreprenori. Având o soră și un frate, am observat că, în orașele mici, copiii nu au multe oportunități pentru a-și petrece timpul liber. Exista o nevoie pe care nimeni nu o acoperea, iar eu îmi doream să aduc o schimbare benefică pentru societate. O prietenă din domeniul educației mi-a sugerat să deschid o academie pentru copii și am decis să îi urmez sfatul. Am început să cercetez metode moderne de învățare pentru copii, am găsit un spațiu potrivit și l-am transformat într-un loc prietenos și plăcut pentru activitățile cu copiii. Până la lansarea afacerii, fiecare detaliu a trecut prin mâinile mele, de la organizarea spațiului și până la implementarea soluțiilor pentru gestionarea clienților. Și astfel, pe 1 septembrie 2019, am deschis ușile primei Genius Academy în orașul Drochia. Astăzi, suntem mândri să spunem că avem 12 filiale în Moldova și am reușit să ne extindem chiar și peste hotare, cu două locații în România.

Ce tipuri de activități pentru copii se desfășoară la Genius Academy?

Genius Academy este un centru educațional pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani. Echipa noastră îi ajută pe copii să își dezvolte calități importante, precum: atenția, creativitatea, concentrarea și viteza de procesare a informației. Îmi place să numesc academia noastră drept „sală de forță pentru creier”. Avem două cursuri principale: soroban și anzan. Acestea reprezintă o tehnică japoneză de calcul mental, unde copiii folosesc imaginația pentru a vizualiza mișcarea bilelor de abac. Noi chiar am creat o metodologie proprie, inspirată de la instituțiile internaționale. Un alt curs este citirea rapidă și gândirea creativă, unde copiii învață să își accelereze viteza de citire și să își îmbunătățească abilitatea de a memora eficient. Folosim un aparat unic în Moldova, care dezvoltă citirea fotografică, permițându-le să citească până la 1000 de cuvinte pe minut cu înțelegere completă. Pentru ambele cursuri, am dezvoltat caiete speciale și o platformă cu jocuri, care îi ajută pe copii să exerseze și să repete acasă într-un mod distractiv.

Cum reușiți să mențineți succesul afacerii pe termen lung?

Secretul unei afaceri constă în adaptabilitate și consistență. În sectorul educațional, care este o nișă restrânsă, oferim două cursuri clare, de lungă durată, iar părinții văd rapid rezultate la copiii lor, ceea ce îi motivează să continue studiile. Un alt secret este retenția angajaților. Într-o perioadă în care fluctuația de personal poate afecta calitatea serviciilor, investesc mult în condițiile de muncă pentru a mă asigura că echipa mea se simte apreciată și bine remunerată.

Cum v-a ajutat colaborarea cu Microinvest și ce impresii v-a lăsat această experiență?

Colaborarea mea cu Microinvest a început acum aproximativ 3 ani, când am avut nevoie de finanțare. Procesul a fost rapid și ușor. Am simțit cu adevărat sprijinul unui partener de încredere, deoarece Microinvest este mereu alături de antreprenori, oferind soluții financiare exact atunci când ai cea mai mare nevoie. Apreciez faptul că analizează profilul clientului în ansamblu, ținând cont de mulți factori. Flexibilitatea și abordarea individuală în creditare de asemenea este un mare avantaj. De la depunerea cererii până la transferul banilor pot trece doar câteva ore – asta este un beneficiu imens. Sunt foarte mulțumită de această experiență, am apelat la credite investiționale pentru extinderea locațiilor și plănuiesc să colaborez și în viitor.

Dana, cum credeți, creditul este un avantaj pentru afacere?

Fie că este vorba despre o afacere mică sau una mare, nu există mereu surplusuri de bani pentru reinvestiții. În opinia mea, o afacere necesită investiții continue. Un credit accelerează creșterea afacerii, oferindu-ți acces rapid la capital și crescând rentabilitatea. Este, însă, responsabilitatea antreprenorilor să își evalueze corect capacitatea de rambursare și puterea de îndatorare, iar aici Microinvest vine în ajutor. Ei efectuează o analiză financiară detaliată înainte de a acorda creditul, indicând posibilitățile maxime de împrumut și oferind soluții personalizate, astfel încât clientul să poată rambursa ușor și să evite ca împrumutul să devină o povară. Creditul este cu siguranță un avantaj, deoarece îți permite să te dezvolți mai rapid, dar, desigur, orice serviciu are un cost, pe care trebuie să ți-l asumi.

*Microinvest este unica organizație financiară din Moldova care deține certificatul internațional GOLD în domeniul protecției clienților. Acesta implică un proces de creditare responsabil și transparent, finanțare corectă și abordare constructivă la orice solicitare.