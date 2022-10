Cum din cauza protestelor Partidului Șor au avut de suferit cetățenii din satul Holoșnița

Ieri, 2 octombrie 2022, ziua de duminică nu a fost frumoasă și plăcută pentru unii locuitori ai satului Holoșnița. Un grup de săteni au hotărât să plece la Soroca cu autobuzul de rută care circulă permanent pe traseul Holoșnița – Soroca. Mai apoi, după ce și-au finalizat treburile în oraș, aceștia au venit la gară, pentru a se întoarce înapoi acasă, dar s-au ciocnit cu o problemă.

„Ieri am plecat la oraș, la noi în sat este ruta care circulă din Holoșnița la orele 6:20, 8:15 respectiv revine în sat, de la Soroca, la orele 11:00 și 13:00. Toți cei care am plecat dimineața din sat, nu am fost anunțați din timp că nu vom avea cu ce să ne întoarcem înapoi. Ne-am adunat la orele 10, grupul cu care am sosit la Soroca, și am văzut că autobuzul nostru nu este, și în general la gară „bătea vântul””, ne-a povestit Aliona Galac.

L-au telefon pe administratorul rutei, Pavel Brighidin, iar el nu le-a dat un răspuns clar. „Totuși, dacă ne-au adus la oraș, trebuiau să-și asume responsabilitatea să ne ducă înapoi în sat și după să plece la proteste. Trei duminici la rând aceeași problemă se repetă și nimeni nu o rezolvă. La orele 13:00 ne-am pornit cu un autobuz vechi, stricat, și în apropiere de satul Iorjnița s-au spars cauciucurile. Eu am fost nevoită să plec acasă cu o mașină de ocazie”, a mai adăugat femeia.

L-am contactat pe vicepreședintele raionului Soroca, Iurie Tănase pentru a afla reacția autorităților referitor la cele întâmplate: „Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, este foarte grav. Cum așa să aduci oamenii în oraș și să nu-i duci după, și apoi ce înseamnă chestia asta cu protestul?! La proteste pot pleca autobuzele private, și nu cele care sunt destinate pentru transportarea oamenilor. Dar ceea ce s-a întâmplat ieri, e urât de tot, aceasta ar însemna să lăsăm oamenii în oraș, dar noi plecăm că avem de câștigat bani. O să-i convoc la consiliu pentru a afla de ce așa au procedat.”

L-am telefonat și noi pe stăpânul rutei, Pavel Brighidin, ca să aflăm opinia lui la cele întâmplate: „Ne-au spus șefii din timp că o să plecăm. Localnicii nu au fost anunțați din timp, pe motiv că la gară se afla o altă rutieră cu care ei trebuiau să se întoarcă acasă, dar rutiera s-a stricat. Eu nu port nicio vină, căci nu a venit din partea mea inițiativa de a trimite pe cineva la protest. Eu mă supun parcului de autobuze din Soroca – ceea ce mi se spune eu doar execut.”

L-am telefonat și pe directorul Parcului de Autobuze din Soroca nr. 7, acesta spune că incidentul nu are legătură cu protestul. „Microbuzul de la Holoșnița nu a fost trimis la protestele lui Șor. S-a stricat o mașină și el s-a dus să aducă oamenii ceia. Eu nu scot din rute microbuzele care le trimit la comenzi private. Dar mi-am cerut scuze de la femeia ceea și mai mult nu se va întâmpla așa ceva. Am vorbit și cu președintele raionului și mi-am cerut scuze de la el. Cât privește protestele, dacă nu aș da eu microbuzele mele libere, vin din Chișinău din celea cu 60 de locuri libere. Și nu mă întreabă pe mine.”