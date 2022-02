Descoperiți India! Oportunități economice în Madhya Pradesh

Deși în primul rând este o economie agrară, Madhya Pradesh are cele mai mari rezerve de diamante și cupru din India. Locul 4 în ”Usurinta de a face afaceri” din India; Al doilea stat ca marime din India cu cele mai bogate paduri si zacaminte minerale; Putere instalata cu o capacitate de 23.400 MW; GSDP a crescut la 129.73 miliarde USD in anul fiscal 2019-2020; FDI in valoare de 225.7 milioane USD intre Octombrie 2019 si Septembrie 2020; 5.3 miliarde USD valoarea exporturilor inregistrata in 2019-2020.

PUNCTE FORTE

*Destinatia numarul 1 pentru OEM și producătorii de piese auto din India, datorită apropierii statului de centrele industriale și agricole.

*229 Zone industriale inregistrate, 19 centre de creștere, patru zone economice speciale (ZES) inregistrate și 12 parcuri industriale.

*7,2 GW capacitatea de energie regenerabilă a fost identificată în urma unei creșteri de patru ori în perioada 2012-2018, pentru a îmbunătăți securitatea energetică.

*5 Aeroporturi comerciale (Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur și Khajuraho) împreună cu 20 de piste de aterizare operaționale care sporesc conectivitatea

14% din producția totală de ciment a Indiei provine de la stat. Madhya Pradesh are o bază puternică de resurse minerale.

Turism

Madhya Pradesh oferă bogății turistice variate, de la istorie și moștenire culturala, până la fauna sălbatică, la cultura tribală, la cascade și dealuri de marmură.

SECTOARE CHEIE DE CREȘTERE(principalele sectoare in care exista oportunități pentru investitorii străini)

Componente auto

Biotehnologie

Agricultura

Bunuri de capital

Constructii

Industria de aparare

Masinarii electrice

Sisteme electronice

Procesarea mancarii

IT&BPM

Minerit

Petrol si gaze naturale

Industria farmaceutica

Energie regenerabila

Drumuri si Autostrazi

OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII

Putere Termala

Mega Proiect de energie termică în districtul Khandwa, cu un cost estimat de peste 1 miliard USD și o capacitate de 1.320 MW

Localitatea Industrială

Vikram Udyogpuri este un oraș industrial integrat la Ujjain, întins pe 442 ha, cu o investiție de 7 miliarde USD

Misiunea Orașelor Inteligente

a selectat Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior, Sagar, Satna și Ujjain în Madhya Pradesh pentru dezvoltarea urbană

Parc Industrial

Parcul industrial inteligent de la Shivpuri, întins pe 880 ha, cu un cost estimat al proiectului de peste 102 milioane USD

Conectivitate Rurală

Guvernul Indiei, Guvernul Madhya Pradesh și Banca Mondială au semnat un acord de împrumut de 210 milioane USD pentru conectivitate rurală

Proiecte Hidroelectrice Și Polivalente Pentru 225 MW

Un acord semnat între Power Finance Corporation (PFC) și Narmada Basin Projects Company Ltd. (NBPCL) va duce la dezvoltarea de proiecte hidroelectrice și multifuncționale în valoare de 22.000 Rs.

POLITICI

Politica MP 2020 pentru Turism cinematografic

Pentru ca Madhya Pradesh sa fie prima alegere atunci cand vine vorba despre filmarea productiilor cinematografice, politica urmareste ca transforme statul intr-un hub pentru productia de film, crearea de oportunitati de angajare si incurajarea investitiilor in stat in sectorul cinematografic.

Politica MP 2019 pentru start-up-uri

Politica ofera asistenta incubatoarelor de afaceri si start-up-urilor din Madhya Pradesh

Politica Madhaya Pradesh 2019 privind vehiculele electrice

Politica urmareste sa puna in aplicare masuri care sa abordeze obstacole care stau in calea

Politica MP 2012 pentru agro-business si prelucrarea alimentelor

Vizeaza atragerea investitiilor si inovatiei in sectorul amintit

Politica imobiliara 2019 din MP

Un sector imobiliar perfect reglementat si functional reprezinta baza construirii oraselor viitorului

Politica MP 2014 BPO/BPM

Isi propune sa dezvolte Business Process Outsourcing/ Business Process Management ca industrii vibrante pentru crestearea incluziva in stat

Regulile de Investii Regionale MP 2016

Madhya Pradesh ofera vaste oportunitati neexploatate

AGENȚII

Departamentul Politicii Industriei și Promovarea Investițiilor

pscomnind@mp.gov.in

+91-761-2708888

Federația Camerelor de Comerț și Industrie din Madhya Pradesh

+91-7869958887

Camera de Comerț și Industrii din Madhya Pradesh

info@mpcci.com

+91-761-2382917

Asociația Femeilor Antreprenori din Madhya Pradesh

maweindia@gmail.com

+91-761-4085072