Sprijinul cultivării pământului (PUBLICITATE)

Fie că este vorba de frunza de moringa sau de iarba de lămâie, cultivarea culturilor native cu cerere comercială mare ajută sectorul agricol din India să devină autonom. Analizăm câteva culturi importante pentru a le înțelege beneficiile pentru sănătate și viabilitatea financiară

India este binecuvântată cu moștenirea unor condiții agroclimatice variate, care oferă o varietate enormă de soiuri de produse agricole și horticole. Pe măsură ce economia agrară a țării a evoluat, India s-a transformat de la a fi o țară cu deficit alimentar la o națiune exportatoare de alimente. În scenariul actual al pandemiei globale de Covid-19, importanța de a fi autosuficient în producția de alimente a crescut mult, la fel și cererea de culturi nutritive. Prim-ministrul Indiei Narendra Modi a oferit o nouă viziune de a face India aatmanirbhar sau autonomă și autosustenabilă în agricultură. Deși sunt luate mai multe măsuri pentru atingerea acestui obiectiv, una dintre cele mai importante este promovarea produselor agricole locale cu o platformă mai largă și facilitarea pieței. Fermierii mai mici implicați în cultivarea culturilor locale trebuie să fie sprijiniți și instruiți în materie de calitate și marketing. Recunoscând nevoia momentului, guvernul face brandingul și marketingul produselor agricole locale din India mai agresiv și oferă, de asemenea, sprijin fermierilor în această direcție. Următoarele sunt câteva exemple de astfel de culturi locale populare sau super-culturi.

Kewda (kewra)

Una dintre primele din lista super-culturilor este floarea parfumată de kewda din districtul Ganjam din Odisha. Cunoscută local ca floarea Kia, planta kewda este un arbust care crește sălbatic în zonele de coastă și este, de asemenea, cultivată de câțiva fermieri din regiune. Extractele sale – uleiul de kewda și hidrosolul de kewda sau apa Kewda (distilată cu abur din florile parfumate) au mai multe beneficii pentru sănătate. Uleiul de Kewda este folosit ca medicament ayurvedic, în timp ce hidrosolul este folosit pentru a adăuga aromă alimentelor și, de asemenea, ca bază pentru parfumuri. Este înregistrată în conformitate cu Legea indicației geografice de către Guvernul Indiei. În prezent, aproximativ 200 de sate sunt legate de această industrie prin 140 de unități tradiționale de distilare și generează o cifră de afaceri anuală de 10 milioane USD. Kewda ruh (parfumul) și produsele sale sunt la mare căutare în țările din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, calamitățile naturale frecvente, cum ar fi cicloanele care au lovit această regiune, au afectat mijloacele de trai ale fermierilor kewda, iar statul și guvernele centrale au oferit ajutor financiar cultivatorilor pentru a-i ajuta să treacă peste aceste provocări. De asemenea, ONG-urile locale sunt încurajate să modernizeze tehnologiile utilizate de unitățile de distilare.

Phirni, o budincă făcută cu orez măcinat, lapte și zahăr, este aromată cu esență de kewda

Lemongrass

Datorită pandemiei actuale, potențialul de piață al plantelor medicinale a crescut continuu. Uleiul de iarba de lamaie, distilat din frunze si varfuri florale ale plantei, are un procent ridicat de citral, care are proprietati germicide, medicinale si aromatizante. Dintre toate plantele medicinale cultivate în India, lemongrass este una dintre cele mai populare, iar țara este cel mai mare producător de lemongrass. Aproximativ 80% din produs este exportat în Europa de Vest, SUA și Japonia. Lemongrass a fost introdus în India în urmă cu aproximativ un secol și astăzi este cultivat comercial în mai multe state, inclusiv în cele de-a lungul Ghats-ului de Vest, cum ar fi Karnataka și Tamil Nadu; Bihar și la poalele Arunachal Pradesh și Sikkim. În interiorul țării, cultura este cultivată pe aproximativ 3.000 ha de suprafață, iar producția anuală variază între 300 și 350 tone pe an. Deoarece generarea de venituri din producția de lemongrass este relativ mare, iar cultivarea este ușoară, guvernul încearcă să atragă mai mulți fermieri pentru a o cultiva comercial. De exemplu, în Bihar, administrațiile districtuale încurajează în mod activ fermierii să cultive lemongrass pe terenuri cultivabile. Unele administrații raionale leagă fermierii de firme care îi ajută financiar pe acestea din urmă să crească recolta și apoi cumpără înapoi produsul direct din câmp, eliberându-i pe fermieri de grija de a-și vinde produsele.

Lemongrass poate fi cultivată cu ușurință acasă în ghivece largi (minim 14 inci). În ghivece mai mici, rădăcinile sunt susceptibile să iasă în exterior.

Moringa

În afară de sprijinul economic, culturile indigene sunt adesea o sursă de hrană pentru fermieri și familiile lor. Un exemplu potrivit este arborele tradițional moringa (saijan în hindi), care este originar din India și bine cunoscut pentru proprietățile sale nutritive, adaptabilitatea largă și ușurința de cultivare. Într-un discurs recent privind autosuficiența sectorului agricol al țării, premierul Modi a subliniat beneficiile pentru sănătate ale acestui copac. Fiecare parte a arborelui moringa este utilă și este considerată o plantă vindecătoare în medicina ayurvedică. Uleiul și frunza sunt produse majore de moringa pe care India le exportă în țări precum SUA, Japonia și Europa de Vest. Cererea globală de moringa este de aproximativ 5,5 miliarde USD și se estimează că va crește la aproximativ 10 miliarde USD până în 2025, iar India este lider de piață, satisfacând mai mult de 80% din cererea plantei la nivel mondial. Pe măsură ce cererea de moringa crește în întreaga țară și în lume, mai mulți fermieri o cultivă. În Sangli, Solapur, Nashik, Pune și Yavatmal din Maharashtra, fermierii salută această recoltă comercială care i-a ajutat să-și îmbunătățească mijloacele de trai prin satisfacerea cerințelor urbane în creștere.

Calea de urmat

Culturile locale de profit pot atenua incertitudinile sectorului agricol, deoarece majoritatea cresc în zone în care alimente de bază precum orezul și grâul nu pot fi cultivate. Aceste plante locale sunt potrivite pentru schimbările climatice nefavorabile. Sunt tolerante la secetă și, prin urmare, pot fi cultivate în zone aride și semi-aride în condiții de precipitații scăzute. Cu toate acestea, micii fermieri au nevoie de sprijin instituțional pentru a-și comercializa produsele. În astfel de scenarii, schemele propuse de guvernele centrale și de stat se dovedesc foarte eficiente. Programe precum One District One Product care este promovat în statul Uttar Pradesh și certificatul de indici geografici (GI) au ajutat fermierii mici și marginali. Apelul clar al premierului Modi „Vocal pentru local” încurajează, de asemenea, fermierii și consumatorii deopotrivă să treacă la culturile locale, ceea ce este un pas extrem de eficient pentru a face ca sectorul agricol al Indiei să fie aatmanirbhar!

Dr. Mohit Sharma – Autor, Ediția 5, 2020

Dr. Mohit Sharma este profesor asistent (agro-business și management rural) SABRM la Universitatea Agricolă Centrală Dr Rajendra Prasad, Bihar. Este cercetător și a publicat mai multe lucrări despre exporturile și strategiile agricole ale Indiei.