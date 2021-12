Descoperiți India! Oportunități economice în Karnataka (PUBLICITATE)

PREZENTARE

Primul stat indian cu o politica de start-up, politica aerospatiala. Autorizari tip fereastra unica ce acopera 10 state. 80% dintre firmele IT au operatiuni in Karnataka. Exporturi in valoare de 17.4 miliarde USD in perioada 2018-19. Declarat “Cel mai bun loc pentru a trai si a lucra de catre expatriati” de catre Mercer. 256 miliarde USD produsul intern brut estimat pentru 2020-21. 7.94 miliarde USD investitii straine intre Oct. 2019- Sep. 2020.

PUNCTE FORTE

65% dintre exporturile aerospațiale din India provin din industria aerospațială din Karnataka.

3.500 de firme din domeniul IT cu sediul în Karnataka contribuie cu peste 35 de miliarde de dolari la exporturile anuale.

75% din producția de flori din India, 70% din producția de cafea, 47% din producția de mătase provin din Karnataka.

380 firme de biotehnologie, 194 de startup-uri cu profilul biotehnologie din cele 950 de entități biotehnologice din India se află în Karnataka.

60% din totalul de produse ingineresti și din producția de mașini-unelte din India provine din Karnataka.

400+ centre de cercetare și dezvoltare au făcut din acesta centrul de cunoaștere, cercetare și inovare al Asiei.

SECTOARE CHEIE DE CREȘTERE(principalele sectoare in care exista oportunități pentru investitorii străini)

Aviatie

Biotehnologie

Bunuri capitale

Produse chimice

Constructii

Productie de echipamente de aparare

Masini electrice

Sisteme electronice

Sanatate

Prelucrare alimentara

IT si BPM

Media si divertisment

Minerit

Petrol si gaze naturale

Produse farmaceutice

Porturi si transport maritim

Energie regenerabila

Industrie aero-spatiala

Industria auto

Industria componentelor auto

Telecom

Textile si confectii

Turism

OPORTUNITĂȚI DE INVESTIȚII

Zona Economica speciala Aerospațială, lângă Aeroportul Internațional Bengaluru, întins pe 385 ha de teren

Misiunea Orașelor Inteligente- a selectat Bengaluru, Mangalore, Belgaum, Shimoga, Hubli-Dharwad, Tumkur și Davangere pentru dezvoltare.

Regiunea de Investiții IT- peste 4.258 ha, în apropierea aeroportului internațional, se estimează că vor aduce investiții de 20 miliarde USD

Port Maritim- la Tadadi din districtul Uttara Kannada, la un cost estimat de 584 milioane USD pentru a crește comerțulUzina CBG- cu o capacitate de producție de 10,2 TPD urmează să fie construita în districtul Bagalkot.

POLITICI

Politica privind tehnologia informației 2020-2025

Politica își propune să creeze un ecosistem de creștere durabilă și să ridice capacitățile locale în inovare, cercetare și dezvoltare și producție avansată la nivel global.

Politica de start-up din Karnataka 2015-2020

Pentru a oferi imbold startup-urilor din stat prin investiții strategice și intervenții politice, prin valorificarea climatului robust de inovare din Bengaluru.

Schema de stimulente speciale pentru sectorul ESDM (Electronics System Design and Manufacturing) – 2020-25

Acest lucru va ajuta la oferirea de stimulente speciale pentru investițiile în sectorul ESDM, care au o bază geografică largă și cuprind întregul stat.

Politica aerospațială din Karnataka 2013-2023

Instituții precum BEML, BHEL, GTRE, NAL, DRDO, ADA, ADE, ISRO, IISc, printre altele, au poziționat Karnataka drept locație privilegiată pentru industria aerospațială din India.

Karnataka Agribusiness și Politica de prelucrare a alimentelor 2015

Statul găzduiește jucători mari, cum ar fi ITC, Nestle, Gujarat Ambuja, Britannia, Parle, Cargill India etc. în sectorul agrobusiness și al procesării alimentelor.

Politica de biotehnologie din Karnataka 2017 – 2022

Karnataka a fost primul stat din țară care a introdus o politică privind bio-tehnologia, când sectorul bio-tehnologiei era inca într-un stadiu incipient.

Politica industrială din Karnataka 2020-25

Politica urmărește menținerea unei rate de creștere industrială de 1 % pe an și sporirea contribuției sectorului de producție la PIB-ul statului.

Politica TIC din Karnataka 2011

Politica își propune să păstreze poziția Karnataka drept statul cu cea mai mare forță de muncă calificată din India pentru servicii IT.

Politica privind vehiculele electrice și stocarea energiei din Karnataka 2017

Primul stat care a lansat o politică cuprinzătoare privind vehiculele electrice.

Politica mineralelor din Karnataka

Karnataka este unul dintre statele bogate în minerale din India, cu o suprafață de 1,92 lakh kmp. acoperind 29 de raioane.

Politica de dezvoltare a porturilor mici din Karnataka

Dezvoltarea unei infrastructuri puternice și a capacității de a satisface cerințele tot mai mari ale unei economii în creștere rapidă pentru a face față creșterii traficului de import și export.

Politica NRI din Karnataka

Viziunea acestei politici este de a fi un catalizator în construirea de legături durabile între statul Karnataka și indienii/Kannadigas nerezidenți de pe tot globul, pentru a construi un Karnataka progresiv, vibrant și prosper.

Politica PPP pentru proiecte de infrastructură 2018

Politica PPP pentru proiecte de infrastructură, 2018 are în vedere creșterea calității și cantității infrastructurii prin implementarea unei agende de infrastructură multianuale.

Politica privind comertul cu amănuntul din Karnataka 2015

India este una dintre piețele de retail cu cea mai rapidă creștere din lume, cu 1,2 miliarde de oameni.

Politica Karnataka Semiconductor 2010

Stabilește o serie de măsuri și inițiative care ar trebui luate de Guvernul din Karnataka (GoK) pentru a atrage investiții semnificative în Karnataka.

Politica de stat pentru zonele economice speciale 2009

ZES-urile sunt tratate în mod specific ca enclave scutite de taxe vamale în scopul operațiunilor industriale, de servicii și comert cu scutire de taxe vamale și un regim mai liberal de taxe, investiții străine și alte tranzacții.

Politica solară de stat 2014-2021

Politica va intra în vigoare din 2014 și va rămâne în vigoare până în 2021 sau până în momentul în care vor fi aduse modificări de către Guvernul statului.

Politica turistică din Karnataka 2020-2025

Politica oferă un cadru pentru industria turistică din Karnataka pentru a depăși dificultățile în curs, pentru a se adapta la noua normalitate și a rămâne sănătoasă și competitivă în peisajul turistic global.

Politica de animație, efecte vizuale, jocuri și benzi desenate 2017-2022

Karnataka este cunoscută ca centrul IT al Indiei și a atras o paleta vasta de vârstă a populației în industria animației și a jocurilor de noroc.

