Cele mai ascultate melodii în ultimul deceniu

Piesa „Happy”, a lui Pharrell Williams, este cea mai ascultată în ultimul deceniu, potrivit rezultatelor unui top realizat de BBC Radio 2, iar podiumul este completat de „Rolling in the Deep”, a lui Adele, şi „Moves Like Jagger”, a lui Maroon 5 şi Christina Aguilera.

Radiodifuzorul public britanic a făcut un clasament al celor mai ascultate 40 de hituri la radio şi TV în ultimul deceniu, iar topul este dominat de Adele şi Bruno Mars, cu câte trei poziţii.

„Topul 40 al celor mai ascultate piese sunt cele pe care producătorii de radio şi TV le-au difuzat consistent în utlima decadă şi care vor evoca amintiri pentru mulţi dintre noi”, a spus Peter Leathem, şeful companiei de licenţe muzicale PPL, care a realizat topul alături de BBC. Jeff Smith, şeful BBC Radio 2, a adăugat că piesele sunt cele care au trecut testul timpului.

Datele arată că radiodifuzorii au promovat mai mult cântăreţi, cu 22 de menţionări faţă de 14 hituri interpretate de artiste. Trupele ocupă 12 poziţii, iar colaborările între staruri, şapte.

Topul 10 al celor mai ascultate piese ale decadei este format din „Happy” – Pharrell Williams, „Rolling in the Deep” – Adele, „Moves Like Jagger” – Maroon 5, ft Christina Aguilera, „Get Lucky” – Daft Punk, ft Pharrell Williams şi Nile Rodgers, „Can’t Stop The Feeling!” – Justin Timberlake, „I Gotta Feeling” – Black Eyed Peas, „Uptown Funk” – Mark Ronson ft Bruno Mars, „Counting Stars” – One Republic, „Forget You” – CeeLo Green şi „Sex On Fire” – Kings Of Leon, potrivit Mediafax.

sursa: www.descopera.ro