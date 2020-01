Irina Rimes, operată de urgență la un spital din Iași 

Irina Rimes a fost nevoită să-şi anuleze în ultimul moment concertul de Revelion de la Iaşi, după de a fost internată de urgenţă în spital, cu hemoragie internă. Artista a fost operată, iar colegul ei Horia Brenciu i-a îndemnat pe fani să-i ţină pumnii.

Imediat după ce Irina Rimes a ieșit din sala de operație, o persoană apropiată ei a declarat că operația a decurs bine, artista se simte bine și va fi externată în scurt timp. Irina Rimes a făcut chiar ea anunţul trist, printr-un video postat, marţi la prânz, pe contul personal de Instagram. Vizibil slăbită, cu cearcăne şi cu perfuzii la mână, Irina şi-a cerut în primul rând scuze pentru faptul că a fost nevoită să-şi anuleze concertul din noaptea de Anul Nou, scrie click.ro.

“Bună dimineaţa dragii mei! O dimineaţă mai puţin bună pentru mine, eu care m-am trezit la spital internată. Fac acest video ca să spun că-mi pare extrem de rău că programul meu din seara asta de la Iaşi se anulează. Am fost internată aseară în spital cu o problemă gravă de sănătate. Medicii nu mă lasă să plec acasă, pentru că am hemoragie internă. Probabil în două sau trei ore intru în operaţie, să-mi ţineţi pumnii şi vreau încă o dată să spun că-mi pare extrem de rău că nu sunt acolo în noaptea de Revelion”, a spus artista cu vocea stinsă “Astăzi n-o sa trec în revistă realizările mele din ultimul deceniu, ci aş vrea să vă spun că prietena și colega mea Irina Rimes a intrat în operație. Orice gând bun de-al vostru e binevenit și cred că va fi resimțit imediat. Sănătate, Irina! Sănătate tuturor! Un an nou frumos”, a scris Brenciu pe Facebook.

Firma de impresariat și producție (Global Records) care se ocupă de cariera artistei a trimis un comunicat de presă oficial în acest sens: „Perioada extrem de aglomerată din ultimele luni și-a pus amprenta asupra Irinei, care însă promite că imediat cum se va recupera va reveni pe scenă, cu forțe proaspete. Artista este internată în spital din cauza unei probleme grave de sănătate și necesită recuperare medicală de urgență.

SURSA: jurnal.md