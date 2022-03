Un cadou perfect pentru 8 Martie, marca „Silvia Zubco”

Silviei, dragostea pentru artă i s-a transmis și i s-a dezvoltat de la bunica! Aceasta a fost om de creație, iar brodatul, cusutul, împletitul și țesutul au fost o îndeletnicire specială pentru ea. Pe lângă ceea ce a moștenit de la bunica, Silvia a avut și o profesoară de educație tehnologică, care a plantat în ea frumosul. „La școală, cea care a crescut sămânța legată de frumos în mine, a fost meșterul popular doamna Ala Morari, de la ea am învățat multe lucruri frumoase”.

Culegând ceea ce e util din lecțiile profesoarei și a bunicii, Silvia a descoperit un talent deosebit, ceva al ei – de a confecționa flori și buchete din diferite materiale. „Eu am o îndeletnicire aparte, confecționez din panglică flori, compoziții florale. Această meserie, am început să o practic deja de doi ani. De fapt am început să confecționez flori din hârtie colorată, prima lucrare am făcut-o cu copiii, stând acasă la ore on-line”.

Publicând lucrările pe rețelele de socializare, Silviei i-a scris o doamnă, rugând-o să-i confecționeze un trandafir gigant pentru o grădiniță din Chișinău. „După cum îmi plac provocările, am acceptat. Căutând pe YouTube modul de executare, am găsit o lecție după care m-am orientat. Acum deja confecționez fără nici un fel de ajutor acești trandafiri”. Silvia a rămas plăcut surprinsă de creația ei, astfel, a mai confecționat una. De data aceasta, buchetul era pentru bunica ei, care urma să împlinească vârsta de 70 ani.

Mai nou, Silvia a mai îndrăgit o înlesnire, îi place să confecționeze clame, elastice și cercuri de par pentru fetițe, care le ornamentează la fel cu floricele din panglică. Materialul pentru lucru, femeia l-a găsit cu ușurință în magazinele din Soroca – „Meșterița”, „Mugurel”, „Supraten”. Acolo ușor se găsesc – betele de silicon, panglică, coșurile și restul de materiale necesare pentru înfrumusețarea florilor.

Silvia: “Mă bucur enorm de mult când văd fețele entuziasmate ale oamenilor privind lucrările mele… Știu că mai am multe de învățat, multe de descoperit, dar, fericirea de pe fețele oamenilor mă face să mă dezvolt! Am înțeles un lucru – provocărilor întotdeauna trebuie sa le răspundem, pentru că astfel putem avea parte de fericire”!

Valeria Prisacari