De la pictură la filosofie și înapoi: O soroceancă dezvoltă o facere cu lucrări pictate manual în România

Natalia Iarmenco, originară din Soroca, dezvoltă o afacere cu decorațiuni în România. Decorațiunile personalizate, lucrate manual și promovate sub brandul ”Natico”, sunt destinate pentru decorul camerei de copii. Articolele captează atenția prin formă și culoare fiind parcă rupte din povești. Pictorița crează periodic și alte tipuri articole: accesorii, cărți poștale și alte acticole pe care le numește cald ”proiecte de suflet”.

În căutarea profesiei

Natalia se declară fericită că și-a găsit ocupația care îi aduce satisfacție și liniște sufletească, or drumul către aceastea fiind cam lung. Diploma de absolvire a liceului ”Constantin Stere” și cea de absolvire a Școlii de pictură din municipiul Soroca au prins-o indecisă în ce privește alegerea viitoarei profesii. Îndrăgostită în copilărie de design vestimentar, tânăra trăgea cu ochiul spre jurnalism, ca în final să aplice la filosofie. Dar nici după asta nu și-a găsit liniștea și răspunsul la întrebarea dacă aceasta este ocupația vieții sale.

”Când am absolvit liceul nu prea aveam o idee clară despre ce vroiam să fac. Chiar voiam să fac jurnalistică, doar că apropiații mei au zis nu, în Moldova jurnalistică nu! Am hotărât să fac filosofie. Taică-meu spunea că nu contează la ce universitate te duci, căci oricum nu o să lucrezi după specialitate. ”Du-te unde îți este interesant să studiezi, după asta o să vezi ce o să faci”, mi-a zis. M-am dus să fac filosofie, mi-a fost interesant, dar când am terminat facultatea parcă nu aveam o specialitate. Mă întreba lumea: ce poți să faci? Să citesc cărți, le spuneam. Nu aveam nimic pragmatic, nicio abilitate practică”.

Tânăra a rămas la universitate, unde a urmat un masterat la filosofie. Timp de doi ani a fost asistent universitar și a predat la facultate, dar nu s-a regăsit acolo. Toate gândurile erau la România, unde se visa de mult timp. O bursă de master pe carea obținut-o, a făcut ca acest vis să devină realitate.

”Visul meu era să plec în România, la București. Am depus actele la o bursă la masterat, în științe sociale, un masterat francofon la universitate în București. Am fost acceptată. Așa am venit în România. Era un master multidisciplinar, dar ceva concret nu era. După master trebuia să mă angajez undeva și nimeni nu știa pentru ce să mă angajeze”, povestește tânăra.

După mai multe căutări, Natalia a fost angajată într-o corporație din București, cumpărată de kazahi, unde a lucrat în suport administrativ. Vorbitorii de limba rusă erau bineveniți. Deși condițiile de muncă și salariul erau bune, munca de birou nu a ținut-o acolo mai mult de trei ani. Sufletul cerea creație, așa că soroceanca a renunțat la jobul din oficiu și a revenit la pictură, pe care o abandonase după absolvirea școlii de profil din Soroca.

Înapoi la pictură

”Eram elevă în clasa a X-a când am absolvit școala de pictură, după asta nu am mai pus mâna pe creion. Mi-am luat dragul de desen, de pictură. Era prea academic, desenam natură statică cu ulcior, cu ghips, cu creion simplu. Nu erau vopsele dintre acestea foarte colorate, frumoase, calitative. Aveam niște acoarele, care creau un efect foarte neplăcut la aspect. Am absolvit, ca să termin școala de pictură, după asta nu am mai avut treabă cu pictura”, își aminteșete tânăra.

”După ce am plecat de la corporație nu știam cu ce să mă ocup. Îmi plăcea fotografia, dar nu făceam fotografie profesională, nu câștigam bani din asta. Dintotdeauna eram atrasă de arta vizuală, urmăream site-urile cu artiști, pe facebook le urmăream paginile, căutam expoziții, muzee… Prietenul meu avea un album cu pictură, a unui pictor austriac. Mi-a plăcut foarte mult albumul, am citit și biografia lui și m-am apucat să desenez intuitiv. La început niște desene naive, elemente grafice în mai multe culori…îmi plăcea și mă simțeam fericită. Am început să fac mai multe lucruri: desene, cadouri pentru prieteni, obiecte decorative, picturi pe lemn. Apoi am început să pictez pe pereți în camere de copii și la grădinițe. Ocupația mă alimenta foarte mult, puteam să pictez de dimineață până seara și să nu mă simt obosită”.

Și-a creat un stil și un brand propriu

Când a înțeles ce îi place și cu ce vrea să se ocupe, tânăra și-a creat din asta o afacere și propriul brand pe care îl promovează în internet, la expoziții și târguri de artizanat.

”Am creat o firmă în care suntem doi angajați, eu și șoțul meu. Afacerea cu brandul ”Natico” se bazează pe decorațiuni pentru camere de copii și nu doar. Stilul l-aș defini ca folk-urban, jucăuș, colorat. Când am început să fac obiecte decorative nu prea știam cum să le fac să aibă un aspect plăcut. Am cumpărat niște tuburi cu vopsele cu care pictam pe sticle de vin și le făceam cadou sau cineva le cumpăra pentru a le dărui cuiva. Curgea vopseaua și nu știam cum să fac să-i dau o formă și am început să fac puncte ca să fie aspectul interesant, să prindă la ochi. Mi-a plăcut efectul vizual de la puncte. Apoi am aflat despre un curent în pictură, numit pointilism și că în Australia pointilismul este o artă națională. Am făcut și tablouri pentru camere de copii cu punctișoare și culori diferite. Așa mi s-a dat mie mai ușor, așa am înțeles eu legătura între formă și culoare. Apoi am trecut la forme geometrice și acum cum mai încerc alte direcții”, poveștește pictorița.

Lucrările Nataliei pot fi admirate pe Facebook, dar și pe site-ul natico.ro, lansat recent. Printre acestea sunt: discuri cu nume, ceasuri și alte articole personaizate, destinate pentru decorul camerei de copii. Lucrările, sunt făcute din placaje de lemn, pictate manual, ecologice, viu colorate și atrăgătoare.

”Până la pandemie mergeam pe la târguri, dar de când stăm acasă am decis să ne lansăm online și am creat site-ul, care se axează pe produse decorative pentru camera de copii. Pe pagina mea puteți vedea și proiectele mele de suflet, cum ar fi ilustrațiile, portretele ș.a”, menționează tânăra.

Uneori creațiile ei sunt inspirate de Cetatea Soroca. Natalia are și un vis să creeze un set de cărți poștale cu imagini din Soroca. ”Iubesc Soroca foarte mult și sufăr că nu pot veni acum acasă”, recunoaște soroceanca.

Iarna Natalia crează decorațiuni de Crăciun, iar primăvara – broșe pentru mărțișoare, dar și bijuterii.

Fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii

Tânăra antreprenoare își dorește mult să dezvolte afacerea. În acest scop a obținut o finanțare din fonduri europene.

”Am aplicat la fonduri europene cu ideea de a crea decorațiuni, să-mi fac un atelier. Am obținut o finanțare de vreo 30 mii de euro, din care mi-am luat echipamente pentru atelier, plătesc doi salariați, dezvolt site-ul. Scopul e să ne dezvoltăm ca să ne putem autofinanța, să punem afacerea pe picioare”.

În aspectul proiectelor de suflet, pictorița își dorește să facă ilustrații, portrete pentru copii și să încerce lucrul cu ceramica. Natalia este convinsă că totul este posibil, dacă te ocupi de ceea ce îți aduce plăcere iar mesajul ei pentru tinerii care urmează să aleagă cu ce se vor ocupa în viață este următorul:

”Tinerii trebuie se asigure că au un venit financiar cu care să se întrețină și să-și onoreze talentele pe care observă că le au, să-și acorde timp și să facă ceea ce le place”.