HOBBY: Povestea ușii sau cum un cuplu din raionul Soroca meșteresc lucruri frumoase și își decorează gospodăria

O ușă de toată frumusețea au meșterit, recent, soții Zaremba din satul Balinț, comuna Iarova. Intrarea în beci acum este mult mai sigură, dar și mai frumoasă, ușa fiind decorată cu ornamente din lemn.

În viața de zi cu zi, cuplul muncește în domeniul construcțiilor. În timpul liber de muncă și grijile gospodărești, soții Zaremba meșteresc împreună obiecte de decor pentru casa și gospodăria lor. Iar în perioada de urgență, se știe că toată lumea a avut destul timp liber, ori majoritatea activităților au fost puse pe pauză din cauza situației epidemiologice din țară. Astfel, în gospodăria lor din Balinț au apărut noi lucrări create cu propriile mâini.

”În sat, uneori e greu să cumperi materialele necesare sau nu întotdeauna ai instrumentele necesare. De exemplu, când am meșteri ușa la beci, nu aveam toate instrumentele necesare, dar așa cum deseori se întâmplă, improvizăm și creăm din ce avem și cu ce avem prin gospodărie, povestește Vera Zaremba.

Așa cu mulți ani în urmă au apărut în casa noastră câteva rafturi. Și dacă nu am avut materialele din care se fac de obicei, adică ghips-carton, atunci am înlocuit cu alte materiale sau cu bucăți de materiale rămase de la alte lucrări. A ieșit frumos și nimeni nu observă că sunt din bucăți”.

În altă situație, soții Zaremba au camuflat frumos un colț din casă, în care tot apărea o crăpătură. Meșterii au găsit o soluție bună și frumoasă pentru problema aceasta – așa a apărut un copac din faianță, care s-a înscris în decorul camerei. Și în alte camere au apărut elemente de decor făcute de meșteri.

”Ne-au rămas bucăți de faianță dediferite culori, de la alte lucrări și am tăiat din ele diferite forme: munți, nori, așa am decorat altă cameră”, mai spune doamna Vera.

Cuplul din Balinț face echipă bună, ambii fiind generatori de idei. Și realizează ideile cot la cot. Astfel, în perioada stării de urgență au meșterit o ușă din lemn, cu elemente de decor de mai mare dragul. După cum afirmă doamna Vera, ideea exista demult, însă grație epidemiei de coronavirus, care ne-a oprit pe toți pe la case, meșterii din Balinț au găsit timp să-și realizeze dorința.

”Am cumpărat scândura demult și tot nu ne ajungeau mâinile să o folosim după cum planificasem. Acum ne-am apucat să facem ușa, dar am descopert că instrumentul nostru este la reparație, așa că am împrumutat un ferăstrău de la cumătrul nostru. Soțul a făcut ușile, le-a șlefuit și zice: cum să facem să nu fie așa simple? Și i-am propus să adăugăm câteva elemente de decor. I-am desenat câteva modele, apoi am imprimat pe hârtie alte câteva idei din internet și, în final, ambii am ales cerbii. Rezultatul ne place mult”.

Și noi am apreciat rezultatul final. Credem că orice gospodar s-ar mândri de așa o ușă la beci!

*HÓBBY — Pasiune, preocupare în afara profesiunii, practicată în timpul liber

*ANUNȚĂ-NE dacă ai o pasiune și vrei să o vadă toată lumea: 0(230) 24073