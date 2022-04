Cine sunt câștigătorii concursului „Pe aripile muzelor” organizat de Teatrul „Veniamin Apostol”?

În zi de Florii, Cuvântul scris și rostit de autorii-concurenți, alături de cuvintele scrise de poeții Titus Știrbu și regretatul Petru Zadnipru, rostite de declamatorii-concurenți, i-au purtat pe cei prezenți în sala de spectacole a Teatrului „V. Apostol”, pe cărările miraculoase ale creației. Doar după titlul lucrărilor prezentate îți poți da seama despre gama de sentimente ce a dominat atmosfera.

În rezultat, toți participanții s-au ales cu diplome, premii bănești și cărți. Fotografiile Ludmilei Talmazan sunt adevărate mărturii că a fost Frumos. Mulțumim participanților, profesorilor și părinților pentru susținere! Felicitări tuturor!

PREMIILE OFERITE:

Compartimentul Autori

Premiul Mare – „Arta de a trăi împreună” Lisnic Cristina, Soroca

Categorie de vârstă 7 -12 ani

Locul I – „Fermecata mea copilărie”, etc. Mîța David, Dărcăuți

Locul II – „În nuanțe de lumini”, etc. Șevciuc Maria, mun. Soroca

Locul III – „Cad fulgii”, Timuş Laura-Maria, mun. Soroca

Categorie de vârstă 13 – 18 ani

Locul I – „Mai sus Tricolorul” etc, Raievschi Gloria, s. Cosăuți

Locul II – „Fularul purpuriu”, Gropa Ilinca, Sudarca r. Dondușeni

Locul II – „Confesiunile unei fete”, Olga Jardan

Locul III – „Seara de Crăciun ”, etc. Rusu Iustina din mun. Soroca

Locul III – „Controlul” etc., Cebotari Valeria, Soroca

Locul III – „Marginea”, Brînză Dina, s. Sudarca.

Locul III – „O simplă istorie”, Focșa Dumitru, s. Ocolina

Mențiuni:

„Iubire neștiută”…, Baran Doina, s. Sudarca, r. Dondușeni

„Familia – lăcașul sfânt”, Iuşanu Gabriela, s. Sudarca, r. Donduşeni.

„Etichete”, Batîri Anastasia, Soroca.



Compartimentul Declamatori

Categorie de vârstă 7 – 12 ani, Poezii de Titus Știrbu și Petru Zadnipru

Locul I – Tașnic Daria, „Destin” de P. Zadnipru

Locul II – Ojog Maria „Fapte bune” de Titus Știrbu

Locul II – Stavița Magdalena „Poveste despre pâine” de T. Știrbu

Locul III – Pînzari Ionela, „Vasilică – fasolică” de T. Știrbu

Locul III – Pînzari Macar „La pescuit” de Titus Știrbu

Locul III – Izvorean Andreea, „Și iar” de P. Zadnipru

Mențiuni:

Iacovlenco Livia „Hai să mergem la bunica”, de T. Știrbu

Lungu Mădălina „Curelușă” de T. Știrbu

Boj Anastasia „Plai natal” de T. Știrbu

Creciun Cătălin „Ce înseamnă a fi om bun” de T. Știrbu

Creciun Igor „Moldova” de T. Știrbu

Furdui Mădălina „Omul Bun” de T. Știrbu

Mazepa Mădălina „Patria” de Titus Știrbu

Trușchin Anastasia „Izvorașul” de T. Știrbu

Ursachi Teodora „Balada” de P. Zadnipru

Andreea Rotaru „Mamei” de P. Zadnipru

Guțu Nicoleta „Pașii mamei” de P. Zadnipru

Gherbovețchii Loredana „Drum bătrân” de P. Zadnipru

Cerneaev Daria „Și spicul are patrie”, P. Zadnipru

Ciumac Stanislav „Mama” de P. Zadnipru

Categorie de vârstă 13 – 18

Locul I – Zadnipru Irina, „Moartea” de P. Zadnipru

Locul II – Văluță Ilinca, „Destin” de P. Zadnipru

Locul II – Zaplitnîi Dan, „Moldovenii” de P. Zadnipru

Locul III – Cebotari Elena , „Destin” de P. Zadnipru

Locul III – Zagaievschi Anastasia , „Mamei” de P. Zadnipru

Locul III – Grosu Vlada „Cina cea de taină” de P. Zadnipru

Mențiuni:

Cațer Ionela „Dragoste” de P. Zadnipru

Chirilici Alexandra ,,Fete Cosânzene” de Petru Zadnipru

Mihalcean Ariadna „Dragoste” de P. Zadnipru

Semionov Nica „Care-i dorul” de P. Zadnipru

Cilipic Maria Mihaela „Mamei” de P. Zadnipru

COMITETUL ORGANIZATORIC

Membrii Juriului: Gheorghe Șevciuc, Viorica Gaja, Mariana Doboșeriu, Ludmila Talmazan, Președinte al Juriului – Petre Popa

Sursa: Teatrul „Veniamin Apostol”