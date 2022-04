Ana Bejan: „Am scris un Jurnal de memorii, o spovedanie literară”

Pe lângă titlurile și experiența sa, care o conduc pe parcursul vieții, doamna

Ana Bejan și-a lansat recent și o carte despre viață, despre oamenii care i-au

fost alături și despre acei, care au trecut pe lângă ea lăsând câte o amprentă.

„Drumul vieții mele spre oameni” – acest titlu este ales dintr-un singur motiv, în

această carte este descrisă copilăria, dragostea, buneii, amintirile, gândurile și tot

ceea ce înseamnă pentru un om Viață. „Nu sunt scriitoare, nici poezii nu am scris,

dar am ajuns la o perioadă din viața mea când m-am gândit că aș face un jurnal

de memorii, pentru că am avut marea bucurie și fericire de a cunoaște multe

personalități. Anume titlul acestei cărți, este destinul pe care ți-l dă Dumnezeu și

totodată este scara virtuților pe care le urmărește un om în viață. O spovedanie

literară care m-a îndemnat să o scriu duhovnicul meu, preotul professor doctor

Mihail Milea de la Buzău, cu care ne cunoaștem de-acum 30 de ani… Era o

perioadă de izolare și singurătate, perioada pandemiei. Această carte am scris-o

pe genunchi, repede. Eu nu consider că este o carte, ci este un jurnal de memorii”,

ne-a povestit, doamna Ana Bejan.

Ca să ne imaginăm dragostea doamnei Ana Bejan față de cartea scrisă, dumneaiei

ne-a povestit că în copilăria sa citea pe furiș la o lampa chioară, stând pe cuptorul

bunicii, diferite cărțulii. Apoi, ajungând la vârsta pe care o are, să nu știe cui să îi

lase moștenire o biblioteca adevărată, pe care o are acasă.

Despre autoarea cărții s-a vorbit mult în timpul lansării. Au fost spuse vorbe

mărețe, de susținere, despre câte a făcut dumneaei pentru orașul nostru, câte

personalități au fost invitate și aduse la noi și despre dăruirea sa față de muncă,

oameni și cultură.



„Sunt contemporană cu doamna Ana Bejan, este o personalitatea marcantă în

ținutul Sorocii și nu numai. Ea este omul care a promovat dragostea de neam,

omenia, valorile naționale și mă bucur că am participat la foarte multe evenimente

alături de doamna Ana Bejan, pe care le descrie cu dragoste în această carte”, ne-

a mărturisit Tamara Cosciuc.

„Sunt convins că un om frumos nu poate să facă o carte urâtă, așa că sper să mă

aleg și eu cu un exemplar. Am înțeles că este una autobiografică, dar în care se

vor regăsi oamenii din preajma autoarei. De fapt, noi sorocenii cunoaștem pașii

fiecăruia, ba mai mult decât trebuie, uneori nici autorul nu știe despre el câte știe

cititorul, dar răsfoind această carte vor fi niște semne concrete și lumea care a

bănuit ceva s-au nu a cunoscut ceva, ar putea să se documente să vadă cum a fost

acest om zbuciumat și cum a parcurs această cale”, s-a dat cu opinia poetul Petre

Popa.

„Pentru doamna Ana Bejan, drumul vieții este un drum bătătorit spre biblioteca

„Basarabia”, care este pentru ea cel mai mare susținător. Vreau să menționez

reușita activităților pe care le-am organizat și care datorită contribuției doamnei

Bejan, au devenit atractive și vizibile în viața culturală a orașului. Am menținut

legăturile culturale între Biblioteca „Basarabia” și personalități din municipiul

Buzău, pe care sperăm să le reluăm în curând. O felicit pe doamna Ana Bejan, că

drumul vieții ei este îndreptat spre oameni, îmi doresc tot așa să continue mulți ani

la rând, iar noi o așteptăm oricând la biblioteca „Basarabia” să continuăm

lucrurile frumoase pe care le-am făcut până în prezent”, ne-a spus Ludmila

Ungureanu, directoarea acestei instituții.

„Doamna Ana Bejan este o personalitate notorie a Republicii Moldova, este

persoana care întotdeauna a fost cu verticalitate și s-a expus punctul de vedere în

diferite împrejurări. Pentru mine personal, este îmbucurător faptul că întotdeauna

am reușit să fim alături în activitățile culturale care s-au organizat în Soroca. A

fost o colaborare frumoasă cu fundația „Grigore Vieru”, pe care dumneaei o

conduce și prin intermediul dumneaei s-a reușit pe parcursul a mai multor ani să

avem oaspeți prezenți la activitățile culturale pe care le avem împreună”, ne-a zis

Grigore Bucătaru.

În timpul prezentării, doamna Bejan, a dăruit bibliotecii un goblen cu portretul

Doinei și Ion Aldea Teodorovici. Prin acest gest ea și-a manifestat mulțumirea

pentru organizatorii acestui eveniment.

Lansarea de cartea a avut loc în biblioteca „Basarabia”, acolo au venit persoanele

apropiate de sufletul și inima ei.