„Nistrenii” – laureați ai unui concurs republican de dansuri populare

Discipolii maestrei Nadejda Gorpin, conducătoarea și coregrafa ansamblului de dansuri populare „Nistrenii” din Soroca au obținut un nou succes pe arena republicană. Astfel, în cadrul Festivalului de dans popular cu genericul „JOCUL NOSTRU SEAMĂN N-ARE”, bravii noștri dansatori au fost menționați cu o Diplomă pentru promovarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurile neamului nostru.

Altfel, la această a II-a ediție a Festivalului, care de data aceasta s-a desfășurat la distanță au participat mai multe colective valoroase din nordul și centrul Republicii Moldova: Ansamblul de Dans Popular cu titlu model ,, FĂLEȘTEANCA”, or. Fălești; Ansamblul de Muzică și Dans Popular ,,VÂNTULEȚ”, Bălți; Ansamblul de Muzică și Dans Popular ,,MOȘTENITORII”, or. Rîșcani; Ansamblul de Dans Popular ,,Baștina”, or. Strășeni; Ansamblul de Muzică și Dans Popular ,,SPICUȘOR”, or. Căușeni; Ansamblul de Dans Popular ,,HORA MARE”, or. Cricova; Ansamblul de Dans Popular al PRC ,,Mihai Volontir”, or. Fălești.

FELICITĂRI!