Liceul “Alexandr Pușkin” din Soroca a luat Premiul Mare pentru book trailerul “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” / VIDEO

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori)

Ca și in orice instituție publică, în liceul nostru de o mare importanță sunt activitățile extrașcolare. Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice, de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.

Ştiţi că unii oameni vizionează filmul înainte de a citi cartea? De aceea am acceptat provocarea oferita de Asociația Profesorilor de Limba Engleză- META (Moldovan English Teachers Association) de a face un booktrailer în baza unei cărți ai lui R. L. Stevenson. Booktrailerul este un clip, un video sau un mix de imagini, cuvinte, sunete; book trailerul este o reclamă a unei cărți.

Primul pas a fost cel mai ușor. Am ales cartea “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (Un caz foarte straniu: Doctorul Jekyll şi Domnul Hyde). Elevii din clasa a XI-a au citit cartea in original cu mare drag. Lectura în viața adolescentului este primordială pentru că îl formează așa cum nimic altceva nu cred că reușește. Din păcate tot mai puțini adolescenți citesc în timpul lor liber. Unii din lipsa timpului, altora pentru că nu le place această activitate, iar alții sunt atrași de calculator și nu de cărți.

Lectura este calea spre o mai buna comunicare – îmbogățește vocabularul și iți dă mai bună fluență mentală și implicit una verbală. După lectura acestei cărți, elevilor le-a fost mult mai ușor să găsească un subiect de filmare și de a exprima părerea cu privire la numeroase subiecte din domenii variate. Astfel, au capătă tot mai multă încredere în sine și au devenit tot mai împliniți și fericiți.

Acum după așa o experiență putem spune că nu e deloc ușor să creezi un film… Avem nevoie de multă putere, creativitate si răbdare. Nici elevilor nu le-a fost mai ușor. Ei au depus mult efort pentru a arăta ideea principală a cărții – cum într-un om pot exista două personalități, una fiind bună și cealaltă rea? Problema dualismului este actuală și astăzi. Elevii au intrat în rol și au jucat bine.

Lucrările video au fost făcute către profesorii și elevii din mai multe raioane ale țării noastre. Toate booktrailere au fost analizate de juriul, membrii căruia au fost și producători de filme, specialist în domeniu, Craic A.C. Donnely din Irlanda și Doamna Elina Bolgarina – șefa departamentului literaturii universale a bibliotecii Naționale din Moldova. Elevii din liceul nostru au luat Premiul Mare, fiind numiți câștigătorii concursului. Sunt mândră de elevii mei, care duc faima liceului “A. Pușkin” din Soroca. Un mare mulțumesc pentru colegii mei profesori, elevi și părinți, care ne-au susținut și datorită cărora am obținut așa o victorie.

Aș vrea ca mai mulți părinți să îndemne tinerii spre dragostea de lectură, astfel vom avea o lume mai bună, un viitor mai deosebit și niște oameni adevărați pe care să ne putem baza. Generația de astăzi este cea care ne va face cinste, generație care fără lectură nu va cunoaște ambiția, dreptatea și importanța adevărului.

Olga Guțu, profesoară de limbă engleză, IPLT “A. Pușkin”