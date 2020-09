Dorin Galben: „Soroca m-a făcut să trec prin toate stările: frică, entuziasm, panică și bucurie”

Emisiunea TUR-RETUR populară în mediul online, revine cu un nou sezon și cu noi schimbări. De această dată emisiunea va fi difuzată la Jurnal TV și va avea doi prezentatori, iar Dorin Galben va descoperi destinațiile turistice alături de Alina Topal. Desigur că prima emisiune al acestui sezon este dedicată raionului Soroca.

„Sezonul 2 al emisiunii TUR-RETUR merită privit pentru că sunt o serie de locații neobișnuite, oameni colori și multă adrenalină, ne zice jurnalistul Dorin Galben. Ediția din Soroca m-a făcut să trec prin toate stările: frică, entuziasm, panică și bucurie. Peștera Bechir este locul unde mi-am testat fricile și am rămas surprins să aflu despre existența acestui obiectiv turistic.

Cetatea Sorocii m-a surprins prin istoria care se ascunde între turnuri, mai ales povestită de ghidul Nicolae Bulat. Locul unde apele reziduale se scurg direct în Nistru m-a șocat, chiar nu credeam că situația ecologică e atât de complicată acolo. Cele mai puternice emoții le-am trăit în dealul Sorocii, unde am cunoscut o familie bogată, care trăiește conform tuturor tradițiilor comunității romilor. Am gătit cu ei sarmale. Ne-au făcut o excursie prin casa lor plină cu lucruri scumpe. Cu alte cuvinte, am cunoscut locul și oamenii care fac Soroca un obiectiv turistic pe care să vrei mereu să-l vizitezi și să-l recomanzi prietenilor și cunoscuților. Soroca e plină de contraste și asta o face unică în felul său. Mă bucur că în cadrul emisiunii TUR-RETUR am reușit să arătăm ceea ce un turist obișnuit n-ar putea observa la prima vedere.”

La Soroca Dorin și Alina au avut parte de peripeții cu duiumul, descoperind regiunea și din alte perspective, decât cele tradiționale.

„Orice parte a Moldovei merită vizitată, cunoscută sau cel puțin privită, spune jurnalista Alina Topal. Emisiunea TUR-RETUR este alegerea potrivită, pentru că menirea noastră este să-ți aducem orice călătorie la tine acasă. Raionul Soroca este multinațional, ceea ce ne-a făcut această ediție coloră dar și provocatoare, detaliile le puteți vedea în emisiune!”

Emisiunea de la Soroca urmează să fie pusă pe post duminică, 6 septembrie de la ora 9:30.