Impresii vis-a-vis de vizita virtuală la Telenești

Tamara Coșciug: „Acest proiect a reușit să unească oameni de diferite etnii, viziuni, care au contribuit la promovarea culturii, tradițiilor, datinilor. În urma întrunirilor online am rămas plăcut surprinsă de prestația bibliotecarilor din toate raioanele. Am călătorit virtual prin istorie, am cunoscut noi personalități, am descoperit frumoase datini și obiceiuri și un colectiv unit de bibliotecari care au demonstrat că împreună se pot face multe lucruri frumoase. Felicitări pentru organizatori și în special pentru doamna Maria – inima și pulsul acestui proiect. Ce frumos se leagă între ele obiceiurile și tradițiile, am vizionat un filmuleț despre un frumos obicei de la sudul Moldovei la bulgari și mă gândeam cât de mult se aseamănă cu un obicei al romanilor de la sud. Se numește Lăzărelul și se cântă ,,Cine joaca Lăzărelul, joaca Iana și joiana. Asta ne unește și ne dă curaj și puteri să uimim și în continuare utilizatorii fideli ai bibliotecii”.