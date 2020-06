GALERIE FOTO: Pasionat de istoria locală, Serghei Tomuleț a adunat peste 1000 de imagini vechi cu Soroca

Unul dintre cei pentru care Soroca nu înseamnă doar prezent, ci și trecut, este Serghei Tomuleț, conducătorul Cercului “Rachetomodelism” din cadrul Centrului de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța” din Soroca. Acestea este pasionat de istoria locală, fiind în ultimii ani un colecționar de imagini din perioada țaristă, românească, sovietică și de după anii ’90, fie fotografii vechi sau documente, care țin de Soroca și soroceni. Ocupația i-a apărut întâmplător, dar nu-l mai lasă nici astăzi…

“Eu am început a căuta arborele genealogic al familiei mele, să văd tot neamul de unde se trage. Găsisem undeva niște cărți bisericești de prin 1900, acolo se păstrează toate însemnările de căsătorie și naștere. Eu știam câte ceva despre înaintașii mei, inclusiv că au trăit și la Chișinău și îmi era interesant să caut cum au ajuns străbunica cu bunica mea la Soroca. Doream să descopăr de unde și până unde. Ca să caut în unele arhive online trebuia să mă înregistrez pe ele. Și fiind înregistrat pe aceste site-uri, alături de ce căutam eu îmi apăreau și alte imagini interesante din Soroca ce-mi păreau cunoscute. Am început așa a le grămădi. Începuse să mă intereseze mai mult aceste lucruri. Mă impresionase la început o fotografie cu fosta școală nr.1 din Soroca (blocul vechi al fostului Colegiu Pedagogic) cu un german care iese din ea. Apoi am dat și de alte fotografii vechi ale orașului. Am descoperit acolo și multe fotografii cu Chișinăul vechi”.

Așa că de atunci le tot adună de pe unde le găsește. Și-a făcut o arhivă bogată, dar din cauza unei defecțiuni la calculator a pierdut toată informația. Acum stochează totul în mai multe locuri și i-a fost mai ușor să le restabilească fiindcă deja știa unde să le caute. “În total sunt peste o mie de fișiere, atât fotografii cât și documente. Pe timpul pandemiei am început a face o inventariere a lor, apoi mi-a venit ideea să le postez pe Facebook. Totul a început dintr-o șagă. Unii soroceni mi-au scris dacă mai am, am zis că da și iar am postat. Lumea a comentat de bine. Au fost cazuri când unii nu credeau că aceste fotografii sunt din Soroca, de exemplu când am postat prima fotografie cu monumentul lui Stan Poetaș, aflat cândva în fața actualei primării a orașului. Tata mi-a spus că pe postamentul cela a stat nu doar Stan Poetaș, a fost Stalin, Regele Ferdinand și Lenin”.

În una dintre primele sale fotografii, în care avea vreo jumătate de an, a fost fotografiat cu mama la umbra bisericii în construcție “Sf. Parascheva” din actualul parc “Grigore Vieru”. Mai târziu dorea să afle informații despre această construcție, apoi a regăsit-o și în alte fotografii de epocă. “Când am crescut mai mare eram curios să cunosc mai multe despre această biserică, dar am auzit de la părinți și bunei că a fost dinamitată prin 1962. În niște fotografii mai vechi am găsit-o într-o imagine făcută din dealul Sorocii, unde se vedea și această biserică nefinisată. Apropo, după postarea fotografiilor retro cu sorocenii, au fost comentarii ale unor oameni care și-au regăsit în ele rudele. Mă rugau să caut poate mai găsesc ceva cu ei”.

După ce a adunat această colecție impresionantă, s-a gândit că a venit timpul să le clasifice, după cronologie și tip. Apoi a decis să le transmită Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca. De un lucru este sigur, nu se va opri aici, dar va mai cotrobăi prin colțișoarele încâlcite ale internetului, că cine știe de ce fotografii și documente poate da?