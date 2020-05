O vioară găsită în subsolul unei case din Paris a fost donată Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, prin directorul său Emilian Guțu, a venit recent cu o veste bună pentru actualii și viitorii elevi, mai ales cei de la catedra Interpretare instrumentală. Diaspora din Franța donează o vioară Colegiului din Soroca în an aniversar, care în 2020 împlinește 80 de ani de activitate. O poveste intrigantă care merită a fi aflată, ne-am gândit noi.

Vioara cu pricina, a fost găsită într-un subsol al unei case din Paris de conaționalul nostru Sergiu Seinic, originar din satul Gârbova, raionul Ocnița. Acesta muncește în capitala Franței în domeniul reparatiei apartamentelor și construcțiilor. Și mare i-a fost mirarea să găsească într-o husă prăfuită o vioară nouă.

„Am găsit această vioară într-un subsol, ea era părăsită de stăpân și era abandonată ca un cățel în pădure. Mutam niște lucruri în camera de alături, care era părăsită și fără lacăt. Odaia era practic goală, iar jos într-un colț stătea aceasta, plină de colb și acoperită de păienjeniș. Acolo nu s-a umblat de minim 2-3 ani, totul era muciegăit, scăparea viorii a fost în husa în care se afla și care era unica ei protecție” îmi povestește Sergiu Seinic.

Bărbatul a fost uimit de faptul că în acea husă veche se păstra o vioară nouă, și care avea doar niște defecte „reparabile”. Așa că a hotărât să o salveze și să-i dea o nouă viață.

„Am hotărât să-i salvez „viața”. Fiindcă aceasta, după părerea mea, n-a văzut bine raze de Soare, da de vibrațiile coardelor nici vorbă. Am hotorât să-i dau libertate, să fie apreciată cu aplauze în „viața” ei. Am ajuns acasă, n-am stat mult pe gânduri și am sunat-o pe o prietenă pe nume Viorica. Era deja târziu, pe la 22:00, și i-am spus de aceasta. Am rugat-o să o posteze. De ce ea? Fiindcă această persoană face mult în diaspora Franceză și mai ales se implică in donații și acte de binefacere pentru Republica Moldova. După ce a făcut o postare cu vioara, în câteva minute au început aprecierile pe internet: „bravo, gest frumos, bravo diaspora…”. Am primit și un comentariu de la domnul Emilian Guțu, de fapt el a și fost primul. Dar nu este asta important ci mesajul, dorința. Hotărârea am luat-o îndată cu Viorica. Parcă îmi dorea sufletul ça această vioară să fi avut aripi, să poată zbura îndată la Soroca…”

Domnul Seinic este bucuros de faptul că „franțuzoaica”, cum a boezat-o pe vioară, va fi mângâiată de elevii Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca.

„Muzica este felul în care sună viața de aceea ținem nespus de mult sa aducem muzica și melodia în casele cu mici talente. #Donăm acest instrument frumos unui copil a cărui familie nu are posibilitatea să-l procure, și în așa fel oferindu-i posibilitatea viitorului instrumentist să-și dezvolte abilitățile! #Diaspora este cu tine!”

https://www.facebook.com/viorica.timbalari

Viorica Țîmbalari, o cetățeancă din Republica Moldova cunoscută în diasporă datorită implicării ei în divesre proiecte caritabile, mai ales pentru susținerea celor de acasă, a acceptat provocarea să-i găsească un stăpân viorii. Ea ne-a declarat că ideea de a dona vioara unei instituții și nu doar unei persoane cum se gândeau inițial, a prins din prima. „Am ales această instituție fiindcă mi-a plăcut abordarea și mi s-a părut destul de util de dăruit la o școală decât să fie doar la cineva acasă, așa de ea vor beneficia mai mulți copii. Am găsit o persoană din Soroca ce urma să zboare din Paris acasă și am transmis-o prin ea.

„Bravo vouă! Frumos gest! Reprezint Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, instituție de învățământ de unde și-au luat zborul mari valori ale culturii naționale. În 2020 instituția marchează 80 ani de la fondare. Au absolvit colegiul nostru peste 16000 absolvenți. Suntem o instituție cu tradiție unde arta e la ea acasă. Ca și orice instituție de învățământ din țară ne confruntăm și noi cu multe probleme. În prezent în cadrul Colegiului își fac studiile elevi veniți în bună parte din mediul rural din toate zonele țării. Fiind înmatriculați la studii, unii elevi nu dispun de instrumente, astfel până își procură un instrument bun sunt nevoiți să exerseze la instrumente împrumutate de la colegi și profesori. Am fi plăcut – surprinși dacă am putea să beneficiem de o donație din partea d-stră. Acest instrument ar putea fi mânuit de mai mulți elevi fiind cu adevărat util, iar recunoștința din partea noastră este garantată. Ar fi frumos: „Diaspora donează o vioară Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca la 80 ani de la fondare”. Vă mulțumim!

Comentariul lui Emilian Guțu, directorul Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca la postarea Vioricăi Țîmbalari„.

Postarea de la care a început totul a adunat comentarii și zeci de distribuiri. Noroc că o văzuse și Emilian Guțu, directorul Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca.

„Era într-o seară când nu mă prindea somnul și mi-a apărut în notificări pe Facebook postarea d-nei Viorica Țîmbalari cu referire la donația unei viori. Am scris un comentariu la postarea d-nei în care am descris instituția, contingentul de elevi, am argumentat necesitatea unei viori pentru cabinetul muzical al instituției (instituția are în dotare instrumente aerofone, acordeon, țambale, contrabas ș.a.), care nu dispune de viori. A doua zi mi s-a comunicat că s-a decis ca vioara să vină la Soroca, mai ales că în anul curent Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” va împlini 80 ani de la fondare. Așa că diaspora donează o vioară Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” în an aniversar”.

Deci vioara din Paris a ajuns la Soroca, și așteaptă mai mult ca oricine ziua de 1 septembrie în care elevii ar putea reveni la ore. Și cine știe în mâinile cărui viitor mare lăutar, ar putea ajunge ea?