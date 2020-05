La câți kilometri de Soroca s-au născut Schwarzenegger, Bellucci, Delon, Bardot sau Piersic?

Sunt celebri și au ajuns departe. Ce-i drept și s-au născut departe. Deși la globalizarea de azi întreg pământul pare cam mic, iar dintr-un colț în altul ajungi mai repede ca pe timpuri. Vă propunem să cunoașteți câțiva actori europeni, cunoscuți și peste ocean, care au avut (ne)norocul să se nască… departe de Soroca.

Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger s-a născut în Thal, Austria, la 1290 km de Soroca, într-un sat mic în apropiere de capitala stiriană Graz, și a fost botezat Arnold Alois Schwarzenegger. Tatăl său, Gustav Schwarzenegger (1907–1972), a fost ofițer în poliția locală și mama, Aurelia Jadrny (1922–1998), casnică. Este un fost culturist și actor, politician republican, care a servit ca cel de-al treizeci și optulea guvernator al statului California.

Schwarzenegger și-a câștigat faima ca actor Hollywood-ian în filme de acțiune. În zilele când era campion mondial de culturism a fost supranumit „stejarul austriac” și „Arnold cel Tare”. Supranumele „Arnie” l-a dobândit în timpul carierei de actor, iar mai recent a fost numit „the Governator” (combinarea cuvintelor governor și terminator, după filmele din seria de filme „Terminator”).

Monica Bellucci

Bellucci s-a născut în Città di Castello, Umbria, Italia, la 1974 km de Soroca și este fiica Mariei Gustinelli, pictoriță, și a lui Luigi Bellucci, care deținea o companie de transporturi. Bellucci a început modelingul la 16 ani, când participa la Liceo classico. Inițial, urmărea o carieră de avocat, Bellucci practicând modelingul pentru a-și plăti cheltuielile de școlarizare la Universitatea din Perugia, dar stilul ei de viață i-a distras atenția de la învățat.

Cariera de actriță de film a Monicăi Bellucci a început în 1990. A jucat câteva roluri minore în La Riffa (1991) și Dracula în regia lui Francis Ford Coppola (1992). În 1996 a fost nominalizată la Premiul César pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său Lisa din L’Appartement ceea ce i-a întărit poziția ca actriță. A devenit cunoscută și populară în urma rolurilor din Malèna (2000), Brotherhood of the Wolf și Irréversible (2002). De atunci a jucat în mai multe file europene și americane ca Tears of the Sun (2003), The Matrix Reloaded (2003), The Passion of the Christ (2004), The Brothers Grimm (2005), Le Deuxième souffle (2007), Don’t Look Back (2009) și The Sorcerer’s Apprentice (2010).

Alain Delon

Delon s-a născut în Sceaux, o suburbie a Parisului, la 2344 km de Soroca. Părinții săi, Édith și Fabien Delon, au divorțat când Delon avea patru ani. Ei s-au recăsătorit, iar Delon are o soră vitregă și doi frați vitregi. A urmat o școală romano-catolică, fiind prima dintr-o serie de școli din care Delon a fost exmatriculat din cauza comportamentului său. Profesorii săi au încercat să-l convingă să devină preot datorită aptitudinilor sale.

La Cannes a fost văzut de un căutător de talente, David O. Selznick, mare producător de filme de la Hollywood. Selznick i-a oferit un contract cu condiția ca Delon să învețe engleza. Delon s-a întors la Paris pentru a învăța engleza, dar când l-a întâlnit pe regizorul francez Yves Allégret, a fost convins că trebuie să rămână în Franța pentru a-și începe cariera. Selznick a acceptat rezilierea contractului, iar Allégret i-a oferi lui Delon primul său rol în filmul Quand la femme s’en mêle. Delon și-a arătat, apoi, latura comică în filmul Faibles femmes. A fost filmul său de debut și în America, unde a avut succes.

Brigitte Bardot

Bardot s-a născut la Paris, Franța, la 2335 km de Soroca și a fost o actriță de film, fost sex-simbol al anilor ’60. A reușit să-și transforme inițialele B. B. într-o legendă, care va evoca întotdeauna frumusețea, plăcerea de a trăi și libertatea.

Cu următoarele filme En cas de malheur („În caz de nenorocire”) și Babette pleacă la război (Babette s’en va-t-en guerre) devine în Franța mai populară decât Michelle Morgan și în Statele Unite mai iubită decât Marilyn Monroe. Turneazǎ apoi filmul La vérité („Adevărul”), cu Henri Clouzot, dar succesul îi este umbrit de dezvăluirea amănuntelor vieții ei intime după despărțirea de Roger Vadim, dezvăluiri făcute publice de secretara sa și publicate în revista France Dimanche. Face o tentativă de sinucidere, dar este salvată și – deși voia să abandoneze cariera cinematografică – acceptă propunerea regizorului Louis Malle să interpreteze rolul principal în filmul Vie privée („Viață particulară”), care i se potrivește acum perfect.

Florin Piersic

Piersic s-a născut la Cluj, la 547 km de Soroca și este un actor român de film, radio, televiziune, scenă și voce. A jucat dramă, comedie, tragedie, figuri istorice, haiduci. Născut din părinți originari din Bucovina (mama originară din Valea Seacă, tatăl, medic veterinar, originar din Corlata), Florin Piersic și-a petrecut copilăria în Corlata, Pojorâta și Cajvana, apoi în Cernăuți și, ulterior, la Cluj, unde a urmat Liceul de băieți nr. 3 (azi Colegiul Național Emil Racoviță). Florin Piersic a fost descoperit de catre actrita si regizoarea Elena Negreanu.

Debutul cinematografic s-a produs cu filmul Ciulinii Bărăganului din 1957, interpretând rolul lui Tănase. Și-a evidențiat talentul în ceea ce privește filmele istorice în Neamul Șoimăreștilor din 1965, regizat de Mircea Drăgan, și apoi a jucat în filmul care l-a făcut cunoscut De-aș fi Harap Alb (1965), regizat de regizorul Ion Popescu-Gopo.

Printre rolurile sale celebre din filme s-au numărat haiducul Anghel Șaptecai, haiducul Grigore Pintea și Mărgelatu.

