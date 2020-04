DONAȚIA DE CARTE:  Volumele au ajuns din Carolina de Nord la Gimnaziul Vărăncău

O donație de carte din Carolina de Nord a ajuns la Gimnaziul Vărăncău. Volumele vor completa colecția de cărți din la biblioteca școlară, iar elevii vor putea studia limba engleză într-un mod autentic și creativ.

Setul de 30 de cărți de o calitate extraordinară (cărți de literatură artistică pentru copii de toate vârstele, matematică aplicativă (gimnaziu), cărți de lectură cu exerciții parctice și social studies) a bucurat mult pedagogii și elevii de la gimnaziu, care se implică deseori în proiecte și colaborări pentru a îmbunătăți procesul educațional și instituția în general.

”Participând la webinare privind instruirea online organizate de Daniela Munca-Aftenev, Președintele Organizației Nonguvernamentale ”Academia de Schimbare și Inovare prin Educație”(AISE) am aflat despre opurtunitatea de a aplica formularul de solicitare de donație în limba engleză, de care aveau să beneficieze 25 de școli din afara Chișinăului. Este vorba de un parteneriat de mai mulți ani ai AISE cu partenerii educaționali din Carolina de Nord cu genericul „People to peole”, urmare a căruia (AISE fiind intermediarul proiectului cu alte instituții din țară) au beneficiat mai multe școli și licee din capitală. Odata propusă oferta de participare pentru scolile din afara Chisinaului, am aplicat pentru prima dată și am reușit inițierea unei frumoase colaborări”, ne-a comunicat Cristina Grachila – Raus, director adjunct pe educație la IP Gimnaziul Vărăncău.

Această realizare inspiră pentru implicare și în alte priecte și activități, spune doamna Grachila-Raus.

”Urmare a acestui început frumos ne-am exprimat dorința și deschiderea pentru participarea la alte activități interesante –expoziții despre Carolina de Nord, concurs de eseuri digitale, întâlniri cu oaspeți din Carolina de Nord. Scopul inițierii unui asemenea parteneriat este deschiderea diverselor orizonturi de cunoaștere pentru elevii noștri, prin studierea altor limbi, civilizației altor popoare, altor dimensiuni ale mapamondului”.

La Gimnaziul Vărăncău studiază aproximativ 150 de elevi.