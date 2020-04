10 curiozităţi despre Pasti

1. De Paşti celebrăm Învierea lui Iisus Hristos la trei zile după ce a fost crucificat. Este cea mai veche sărbătoare creștină şi cea mai importantă zi din an a Bisericii.

2. Creștinii consideră că ouăle de Pasti simbolizează bucuria şi celebrarea noii vieţi şi a Învierii.

3. De Pasti, pe întreg globul, se consumă cele mai multe dulciuri: 55 de milioane de kilograme de dulciuri se cumpără în fiecare an de această sărbătoare, îndeajuns pentru a umple patru TIR-uri.

4. Aproximativ 90 de milioane de iepuri de ciocolată şi 91,4 de miliarde de ouă sunt produse anual numai în SUA.

5. De Paşti, 76% dintre oameni mănâncă mai întâi urechile iepurașilor din ciocolată.

6. Cu ocazia acestei sărbători creștine, românii consumă peste 10 tone de pască.

7. Când vopsești ouăle de Paşti, este recomandat să folosești numai vopsea alimentară, şi doar pe cea aprobată de autoritățile sanitare.

8. Fermele de profil din România donează anual peste 10.000 de ouă, pentru a ajuta nevoiașii, mai ales în preajma acestei sărbători.

9. În SUA, Casa Albă organizează în fiecare an un festival de Paşti, numit Easter Egg Roll, chiar pe peluza din fata clădirii. Această tradiție a început în 1878, fiind inițiată de președintele american Rutherford B. Hayes.

10. În fiecare an, de Paşti, românii cheltuiesc (în medie) pe familie aproximativ 400 de lei pentru a pune pe masă bucatele tradiționale.

