Acum poţi vizita mormântul unei regine din Egiptul Antic în mod virtual

Anunţul a fost făcut de către Ministerul Turismului şi Antichităţilor din Egipt. Pandemia de COVID-19 a închis muzeele şi siturile arheologice din întreaga lume, dar a deschis, în mod surprinzător, accesul virtual la colecţiile acestora. Ministerul Turismului şi Antichităţilor din Egipt se alătură acestui demers şi anunţă că publicul larg va putea explora o serie dintre obiective istorice ale căror interioare au fost scanate şi reconstruite digital, notează Live Science.

Printre acestea se numără mormântul reginei Meresankh a III-a, nepoată a faraonului Khufu, cel pentru care a fost construită marea piramidă din Giza, şi soţie a faraonului Khafre sau a faraonului Menkaure, detaliile fiind încă neclare în această direcţie. Scenele pictate în mormântul acesteia îi arată pe membrii familiei acesteia, servitorii ei şi o serie de scene religioase.

Exploratorii virtuali pot să viziteze şi „Mormântul lui Menna”, un personaj care a trăit în timpul celei de a XVIII-a dinastii, 1549-1292 înaintea erei noastre. Informaţiile din acest mormânt aflat în necropola din Luxor sugerează că Menna a fost un scrib însărcinat cu supravegherea terenurilor agricole deţinute de către faraon şi de către templul zeului Amon-Ra. „Din scenele înfăţişate în mormântul său, putem vedea că Menna a supravegheat delegaţiile care au măsurat câmpurile, îi aducea pe cei care încălcaseră legile în faţa justiţiei, a inspectat lucrările de pe câmp şi contabilizat randamentul recoltelor”, a scris dr. Melinda Hartwig, autoarea cărţii The Tomb Chapel of Menna (TT69): The Art, Culture, and Science of Painting in an Egyptian Tomb.

Ministerul Turismului şi Arheologiei a anunţat că vor disponibile pentru tururi virtuale aceste situri arheologice:

1. Mormantul lui Menna

2. Mormântul reginei Meresankh III-a

3. Mănăstirea Roşie

4. Moscheea Madrassa of Sultan Barquq

sursa: www.descopera.ro