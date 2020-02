A murit sculptorul buzoian Dan Drăghiciu, autorul sculpturii „Om și Timp” din Soroca

Uniunea Artiștilor Plastici (UAP) Buzău este în doliu. Sculptorul Dan Drăghiciu, membru al UAP din 1990, a murit duminică seară în urma unui atac cerebral. Artistul plastic avea 62 de ani și era profesor la Liceul „Nicolae Iorga” din Nehoiu.

Născut la 12 noiembrie 1957, în satul Păltineni din Nehoiu, Dan Drăghiciu a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, promoția 1985, secția sculptură-restaurare, la clasa profesorului Vladimir Predescu. După absolvirea facultății a activat în UAP Bistrița Năsăud până în 1989. Începând cu anul 1989 devine membru UAP Buzău. Participă la expozițiile filiale buzoiene și are expoziții personale la Slobozia, Curtea de Argeș, Nehoiu, Sita Buzăului, Metz (Franța), Soroca (Moldova) etc. Dan Drăghiciu are lucrări de artă monumentală la Soroca, Plopeni, Năsăud, Lugoj etc, și a restaurat Monumentul Eroilor din Pătârlagele. „Filiala buzoiană a Uniunii Artiștilor Plastici deplânge moartea colegului nostru Dan Drăghiciu, un artist foarte bun și un profesor deosebit de iubit la Liceul Nicolae Iorga din Nehoiu, acolo unde a realizat bustul patronului spiritual al liceului. Dan a fost un coleg foarte bun, foarte talentat, am fost colegi de generație în facultate. Era un băiat extraordinar. Sunt șocat de vestea dispariției lui”, a declarat președintele UAP Buzău, Valeriu Șușnea.

SURSA: opiniabuzau.ro