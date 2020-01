Din această săptămână încep “Popasurile Culturale”. Soroca este prima “gazdă”, dar urmează și alte raioane de la nord…

Șase raioane din Nordul Moldovei vor fi pentru 10 luni beneficiarii Proiectului „Popasuri Culturale”. Parteneriatele semnate între Asociația Obștească ,,Cultural Events” și Secțiile de Cultură prevăd organizarea a șase training-uri în perioada 31 ianuarie – 9 februarie; crearea unei rețele unice de comunicare între angajații și instituțiile din domeniu; crearea unui centru metodic profesionist pentru dezvoltare continuă a segmentului socio-cultural; crearea scenariilor/activităților model; creare de proiecte și politici locale de dezvoltare în comun cu Administrațiile Publice Locale.

Calendarul evenimentelor

31 ianuarie (vineri) – mun. Soroca, str. Independenței nr. 74, Sala mică et. II.

1 februarie (sâmbăta) – or. Glodeni, str. Ștefan cel Mare 16, Casa Raională de Cultură.

2 februarie (duminica) – or. Florești, str. Avram Iancu nr. 142, Casa de Cultură.

7 februarie (vineri) – or. Edineț, str. Independenței 65, Casa de Cultură.

8 februarie (sâmbăta) – or. Dondușeni, str. A. Donici nr. 4 Casa Raională de Cultură.

9 februarie (duminica) – or. Drochia, str. 31 august 1989 nr. 11. Biblioteca Raională Drochia.

Peste 400 de beneficiari vor participa la training-urile de lansare a proiectului: directori Case/Palate de Cultură, Centre de Creație, Secții/Direcții de Cultură, Colegii, bibliotecari, coregrafi și muzeografi. Asociația Obștească „Cultural Events”, organizația ce urmează să implementeze proiectul, și-a propus prin ativitățile pe care le va desfășura să soluționeze o parte din problemele existente la nivel de management în domeniul artistic.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Link-ul de înregistrare: https://forms.gle/jjNckNhbX9vwHNU49

Pentru a vedea agenda și calendarul activităților accesați: https://drive.google.com/file/d/1X1PqnOLwMYwIFZeKSbscMNrsafYhVZU7/view?usp=sharing

SURSA: Asociația Obștească ,,Cultural Events”

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova” (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent, Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă APE și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „E timpul să fii activ!” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.