O expoziție de cărți poștale și publicații, vernisată în Capitală

Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat recent o expoziție-eveniment de cărți poștale și publicații cu genericul ”Din an în an, din veac în veac…”, dedicată obiceiurilor și tradițiilor sărbătorilor de iarnă, informează știri.md cu referire la Moldpres.

În preajma sărbătorilor de iarnă, Biblioteca Națională și-a propus să organizeze o expoziție de carte și ilustrații, în care să reflecte tradițiile și obiceiurile de Craciun, dar și de Anul Nou, a menționat curatorul expoziției Rodica Baleanu.

Cărțile poștale, datate începând cu anul 1901 au fost expediate de către basarabeni din Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și alte țări europene și reprezintă tradițiile sărbătorilor de iarnă în familie.

Scopul evenimentului îl constituie promovarea și valorificarea publicațiilor din colecțiile BNRM, ce conțin date și materiale despre obiceiurile și tradițiile sărbătorilor de iarnă la români.

Expoziția cuprinde circa 210 documente și are patru compartimente: Crăciunul de altădată: perioada 1895-1940, Crăciunul în Basarabia: perioada 1941-1960, Anul Nou: anii 1970-1990, Steaua sus răsare: anii 2000-2019.

Primul compartiment cuprinde cărți poștale, cel de-al doilea – documente despre tradițiile și obiceiurile din perioada antebelică, în acesta din urmă fiind expusă o revistă a Asociației învățătorilor din Bălți, în care este redat metodologic cum trebuie să le vorbească învățătorii copiilor despre Crăciun și Anul Nou.

Cel de-al treilea vine cu tradițiile de Anul Nou, păstrate în perioada sovietică, iar ultimul compartiment reflectă renașterea sărbătorilor de iarnă în perioada contemporană.

Potrivit sursei citate, ”Calendarul bisericesc pe anul 1927”, un document din colecțiile BNRM, prezentat publicului larg în cadrul expoziției „Din an în an, din veac în veac….”, vine cu niște sfaturi către plugarii basarabeni: „În nopțile cele lungi de iarnă, mai pune mâna pe câte o carte, căci scump prieten este cartea cea bună și-i mare răsplata ei!”, iar ”Calendarul bisericesc pe anul 1935” – cu câteva însemnări din bătrâni: „În ziua de Anul Nou de se va roși cerul spre răsărit, va fi an ploios. Noaptea de Anul nou, de va fi lină și senină, an bun prorocește…”

Expoziția va fi deschisă până la 10 ianuarie.