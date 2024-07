Afacerile de succes se construiesc cu multă muncă, dedicare și încredere, dar și cu parteneri buni alături, gata să te susțină la momentul oportun. Afacerea Clariodor SRL, lansată acum 17 ani de către antreprenorul Ion Clima, client Microinvest, este un exemplu bun în acest sens. A început de la o dorință arzătoare de a-și lansa o afacere acasă, după mulți ani de muncă peste hotare. A ales un domeniu de perspectivă, a investit în dezvoltarea proceselor tehnologice și utilaje de calitate, iar astăzi, compania sa este unul din liderii în soluțiile inovatoare de șapă.

Află istoria de succes a antreprenorului Ion Clima, client Microinvest .

Ion, aveți o afacere cu o experiență de peste 17 ani în spate. Ce v-a motivat să o lansați și cum ați transformat ideea inițială într-un proiect de succes?

Din copilărie mi-am dorit să devin antreprenor. Părinții mei au activat o perioadă îndelungată în domeniul comerțului, iar observându-i zilnic cât de pasionați sunt de ceea ce fac, visam și eu să am propria afacere. Am lucrat mulți ani în străinătate și, după ce am strâns o sumă mai mare de bani, am decis să mă întorc în Moldova și să mă realizez acasă. Am decis să încep o afacere în domeniul turnării șapei, sună complicat, dar simțeam că e un domeniu de perspectivă, care va merge. Am început cu câteva mașini mici, iar după o perioadă am ajuns la 12 mașini performante și astfel am pus bazele companiei Clariodor SRL.

Care sunt principalele servicii oferite de Clariodor SRL și prin ce vă deosebiți de alte companii care activează în această nișă?

Suntem specializați în opțiuni de șapă mecanizată de calitate superioară, curată și accesibilă pentru toate tipurile de locuințe, oficii, depozite și alte spații. Șapele noastre asigură nu doar un finisaj impecabil, dar și durabile, cu un aspect estetic de calitate superioară. Lucrăm pe întreg teritoriul Republicii Moldova și avem capacitatea de a acoperi până la 10.000 de metri pătrați pe zi. Ne străduim să ne adaptăm la cerințele fiecărui client, oferind soluții personalizate în funcție de bugetul și calitatea dorită. Indiferent de proiect, încercăm să transformăm orice idee în realitate.

Povestiți-ne despre mașinile pe care le utilizați? Cât de importante sunt utilajele pentru o afacere de succes, mai ales în această nișă?

Utilajele sunt foarte importante pentru orice afacere, în special când vorbim despre soluțiile moderne de șapă. Cu ajutorul tehnologiilor inovatoare pe care le utilizăm asigurăm simplificarea proceselor de livrare, amestecare și pompare a șapei dintr-un singur vehicul, eliminând necesitatea implicării unei mașini separate pentru pompare. Astfel, reducem costurile și dificultățile asociate cu metodele tradiționale de pompare a șapei. Factorul uman este aproape exclus din proces – operatorul trebuie doar să acționeze butonul de start. Este important de menționat că la final totul rămâne absolut curat. Mașina este încărcată cu nisip, ciment, fibră și plastifiant. Sistemul automat ajustează cantitățile necesare și amestecă materialele. La fața locului, se întind furtunile și se toarnă șapa, asigurând o execuție eficientă și de calitate.

Ce părere aveți despre credite? Cum influențează acestea parcursul unei afaceri?

Creditele reprezintă un suport financiar pentru afaceri fără de care e imposibil să crești. Înțeleg că mulți oameni nu sunt de acord, există diverse situații, dar ca să transformi creditele într-un avantaj este esențial să știi cum să le gestionezi corect și să le rambursezi la timp. Fără credite, afacerea mea nu ar fi ajuns la nivelul la care se află acum. Cu ajutorul unui credit bine administrat poți investi în achiziționarea echipamentelor noi, extinderea afacerii și crearea locurilor de muncă. În esență, creditele sunt ca un motor de creștere și inovare pentru orice antreprenor și afacere.

Cum a fost experiența de creditare la Microinvest. Ce obiective ați atins datorită finanțării?

Am aflat despre Microinvest de pe rețelele de socializare. Experta care mă deservește acum m-a contactat de mai multe ori pentru a organiza o întâlnire și mi-a plăcut perseverența ei. Dacă un angajat are încredere în serviciile companiei pe care o reprezintă, înseamnă că acestea merită atenție. În același timp, în acea perioadă am găsit un utilaj la un preț foarte avantajos, iar vânzătorul solicita toată suma, pe care nu o aveam. Mi-am dat seama că alte instituții financiare vor cere o mulțime de documente și va dura prea mult timp. La Microinvest am primit banii în câteva zile, ceea ce am apreciat foarte mult. În colaborarea cu Microinvest totul este simplu și rapid, și cel mai important, personalizat și la momentul oportun. Timpul este foarte prețios pentru un antreprenor și trebuie să prioritizezi lucrurile, ca să le reușești pe toate.

Care este secretul unei afaceri de succes în Moldova? Ce sfat le-ați oferi tinerilor antreprenori pentru a reuși?

Orice tânăr care dorește să inițieze o afacere trebuie să fie pregătit să riște. Din păcate, nu întotdeauna lucrurile merg conform planului, iar atunci vine momentul să iei decizii corecte și să nu te temi de provocări. Îmi place mult fraza „cine nu riscă, nu bea șampanie”. Este esențial să ai curajul să te adaptezi și să găsești soluții inovatoare atunci când te confrunți cu tot felul de provocări. Fiecare eșec este o lecție valoroasă și un pas înainte. De asemenea, tinerii antreprenori nu trebuie să se teamă de muncă, multă muncă. La început de cale, eu căram canistre de benzină de 25 de litri alături de lucrători, nu dormeam nopțile și mă gândeam că trebuie neapărat să reușesc ce mi-am propus. Toate aceste eforturi m-au adus la ceea ce am astăzi. În afaceri, succesul revine celor care nu renunță și continuă să lupte pentru obiectivele lor, în pofida greutăților.