Cornelia Cozonac: „Există riscul creării unui precedent periculos, iar dacă se schimbă guvernarea, aceste instrumente vor acționa împotriva presei independente”

Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM), Cornelia Cozonac, a vorbit deschis într-un interviu acordat pentru buletinul de politică externă al FES/APE despre problemele cu care se confruntă astăzi presa din Moldova. Ea a explicat cât de important este ca presa de investigație să rămână puternică și vigilentă ca una dintre condițiile primordiale ale unei societăți libere și democratice. Cornelia Cozonac a explicat și de ce este important ca și presa care împărtășește valorile guvernării să rămâne verticală și să sancționeze, atunci când este cazul, anumite derapaje inerente oricărui act de guvernare. Despre toate acestea și multe altele aflați în rândurile care urmează:

– Cum vedeți astăzi starea mass-mediei din Republica Moldova? Este mai multă libertate de exprimare sau nu, comparativ cu perioada guvernărilor precedente?

– În general, acum este mai multă libertate de exprimare, comparativ cu perioada guvernărilor anterioare dirijate anterior de Vladimir Plahotniuc sau de Vladimir Voronin. Deși eu, ca jurnalistă, și echipa noastră a Centrului de Investigații Jurnalistice am avut tot timpul libertate. De 20 de ani de când există Centrul de Investigații Jurnalistice, am putut face investigații jurnalistice și le-am putut publica. Chiar dacă se întâmpla asta atunci când încă nu aveam portalurile web. Chiar și așa găseam cel puțin un ziar dispus să publice investigațiile noastre. Experiența în acest sens a fost foarte bună, deoarece mai multe ziare independente centrale și regionale publicau investigațiile noastre. Cu alte cuvinte, noi am putut lucra continuu, am putut face jurnalism de investigație și am putut scrie pe orice temă… CITIȚI interviul integral pe anticoruptie.md