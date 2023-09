Cizmar fără picioare: Povestea unui bărbat din Florești

Și-a pierdut ambele picioare în urma unui accident de tren, acum 34 de ani. Vorbim despre Iosif Bujor, locuitor al satului Izvoare din raionul Florești. Bărbatul conduce un atelier de cizmărie și a ocupat locuri de frunte în competiții sportive internaționale pentru persoane cu dizabilități.

Acum 34 de ani, Iosif Bujor și-a pierdut ambele picioare într-un accident feroviar. „Am coborât din tren și trenul s-a pornit. Eu am vrut să sar înapoi, dar nu am reușit și m-am prins cu picioarele în roata trenului”, spune bărbatul.

Chiar și așa, bărbatul se ocupă de toate treburile prin gospodărie. Totodată, Iosif deține un atelier de cizmărie în centrul satului.

„Înainte eu am fost șofer. Lucram pe autobuz. Dar așa s-a întâmplat că mi-am ales altă meserie. Am făcut cursuri de cizmărie și acum repar încălțămintea”, spune Iosif Bujor.

După accidentul feroviar, bărbatul a făcut și sport de performanță. „M-am luat în mâini și m-am ocupat cu sportul. Am fost la Chișinău la competiții, am luat primul loc la arm wrestling și locul doi la haltere. Am medalii”, își amintește bărbatul.

Iosif Bujor locuiește împreună cu soția sa. Are doi copii și cinci nepoți.

