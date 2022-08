Charlie, la cei patru anișori este ambasador și colaborează cu magazinele americane

Acum doi ani în urmă, era COVID-19 după geamuri, și la putere fiind carantina, familia Bajan din Soroca căuta noi activități. Având un cățeluș pe nume Charlie, iau făcut o poză de Revelion. După câteva poze, familia Bajan a hotărât să-i creeze lui Charlie un cont de instagram, fiind un model cuminte și carismatic.

Istoria lui Charlie a început la Chișinău. Cățelușul s-a pierdut, și cineva din voluntari îi căuta stăpânul. „Am sunat să aflăm dacă s-a găsit proprietarul, am primit răspuns în câteva zile dacă nu se regăsește stăpânul, atunci noi putem să îi fim noua familie. Proprietarul nu a fost găsit și am venit după el. Săptămâna aceea a locuit într-un adăpost și acolo a contractat parvovirusul. Când eu cu fratele meu Sergiu, am venit să-l luăm, era în stare gravă la clinica veterinară”.

Timp de o săptămână, Charlie a fost lăsat în spital, unde a fost tratat cu picături. Fiind lipsit de putere și slab, el a luptat, și-a revenit și a fost dus acasă, la Soroca. Acum, cățelușul are patru ani. Charlie este foarte prietenos și îi plac mult plimbările în centrul orașului. „Când venim de la Chișinău în weekend, îl ducem mereu la plimbare prin parc. Îi place să meargă cu mașina, pentru că știe că merge în oraș și acolo îl așteaptă o plimbare. Are și-un prieten pe nume Juja, din casa vecină, dar îi place să cunoască și alți câini”.

La cei patru anișori, Charlie este ambasador și colaborează cu două magazine americane de articole pentru animale de companie. „Am primit un mesaj de la Wag and Tail, care a spus că le-a plăcut pagina noastră și ne-a propus o colaborare. Am primit cu mare plăcere această propunere, după, Charlie a primit cadou două bandane. Am făcut o fotografie în ele, am postat pe pagina noastră și am expediat pozele și la magazin. Cățelușul nostru a fost adăugat în lista ambasadorilor lor, și pozele au fost postate la ei pe profil. De asemenea, acum cooperăm cu magazinul Pack and Leashes. Ultimul nostru look – cu papion și lesă de ananas – este de la acest magazin”.

Iubește mozzarella, vara adoră cireșele, terciul nu îl prea preferă, doar dacă i se adaugă smântână și carne. Îi mai plac și diferite bunătățuri pentru câinii, îndeosebi bețișoarele cu carne de vită. Pentru ședințele foto, familia Bajan, comandă hăinuțe speciale din magazinele online, mai procură uneori și din magazinele pentru copii. Precum copilașii se bucură de orice jucărie, așa și Charlie are jucării preferate. Are o colecție întreagă de porci de diferite mărimi și culori.

Pentru a promova contul și a vedea care public este mai activ, au organizat de două ori tombele cu premii. „Concursurile s-au adresat în primul rând copiilor, ei sunt publicul nostru cel mai activ. Am pregătit un coș mare de dulciuri – ciocolate și diferite gustări, un cadou special – o cănuță c fotografia lui Charlie”.

