Vești bune de la frați: Buzăul devine polul energiei verzi din România

Coaborare frășească: OBSERVATORUL de NORD (Soroca) – OPINIA (Buzău)

România începe să se dezvolte din ce în ce mai mult pe partea energiei regenerabile, chestiune care reiese și din informațiile publicate pe site-ul Transelectrica. Concret, primele zece proiecte eoliene și solare ca dimensiune, avizate anul trecut și la începutul acestui an, au o capacitate totală de aproape 1.720 MW, care ar totaliza investiții de circa 1,3 milioane de euro. Toate aceste date confirmă faptul că România se află în plină dezvoltare în privința energiei regenerabile.

„În cazul României, trecerea de la ţinta de 24 la sută în anul 2020, privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în total consum final brut de energie, la o ţintă de 30,7 la sută (propusă) la nivelul anului 2030 este echivalentă cu creşterea cu peste 140 la sută a ponderii capacităţilor de producţie a energiei electrice din surse regenerabile, faţă de capacitatea de producţie instalată în perioada 2010-2016 (de circa 4785 MW)”, explică Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Acum România are 1.300 MW în solare şi circa 3.000 MW în eoliene, potrivit zf.ro.

Momentan, cel mai mare proiect avizat, pentru investițiile din cel de-al doilea val verde este la Buzău. OPINIA a scris încă de luna trecută că acest proiect se anunță a fi cel mai mare din România, având o putere netă aproape dublă față de cel mai mare parc eolian din prezent. Este vorba despre un proiect eolian care a primit avizul tehnic de racordare (ATR) încă din Ajunul Crăciunului 2021. Parcul eolian ar urma să aibă 441 MW și să fie amplasat în județ până la finalul anului 2025, potrivit datelor existente pe site-ul Transelectrica.

Firma First Look Solution S.R.L este beneficiarul acestui proiect, care ar urma să fie racordat la linia de 400 kV Stâlpu-Gura Ialomiței. First Look Solution SRL (care a devenit societate pe acțiuni în 2020) are ca obiect principal de activitate producția de energie electrică. Cel mai important acționar este o persoană fizică, Emanuel Babici, cu 44 la sută. Babici, un industriaș cunoscut, este, printre altele, administrator și acționar la Uzinsider, un conglomerat care deține mai multe vechi uzine românești, ca Promex sau Comelf. Babici a fost, la începutul anilor ’90, ministru adjunct și secretar de stat în Ministrul Industriei, relatează economica.net. Al doilea acționar este Michaela Gheorghiu, iar cel de-al treilea acționar este societatea Cannyon Creek, care deține 10 la sută.

Drept comparație, cel mai mare parc eolian care funcționează în prezent, la Fântânele Vest, deținut de cehii de la CEZ, are o putere netă de 260 MW. Despre acest mare proiect, care pare a fi o continuare a proiectului NERO din 2018 ce nu s-a mai finalizat, Emanuel Babici a declarat pentru economica.net: „Se merge mai departe. L-am luat (proiectul, n.r.), nu ca să-l vând, ci să mergem mai departe, în colaborare cu fir­mele cu care ne-am asociat, pentru că nu pot eu să dezvolt singur un proiect de 500 de milioane de euro. Proiectul este făcut la detaliu, cu măsurători, cu tot, am lucrat cu Tractebel (companie internațională, cu sediul central în Belgia, care oferă consultanță și inginerie, n.r.), l-am finanțat. Vrem să ne asociem mai departe (cu altă firmă, n.r.), să îl dezvoltăm, să îl ducem la capăt”.

Pe locurile doi și trei, în privința proiectelor pentru eoliene, Galațiul și Oltul completează podiumul cu proiecte de 366 MW, respectiv 134 MW.

Acesta nu este singurul proiect eolian din Buzău. În localitatea Stâlpu ar urma să prindă contur un parc mai mic, în valoare de 200 de milioane de euro. Concret, la Stâlpu se vor face racordări în antenă la barele stației 220 (400) /110/20 kV, într-o celulă nouă LES 110 kV. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul transportatorului național de energie, termenul limită pentru finalizarea lucrărilor este anul 2024. Compania care se va ocupa de acest proiect este Omega Eolian Project, deținută de Florica Aurica Coroiu, soția lui Nicolae Coroiu, fost director general al grupului Electrica. Stadiul proiectului este destul de avansat. Au fost primiți primii bani, iar acum se lucrează, din punct de vedere cadastral, la drumurile de acces, potrivit informațiilor furnizate de primarul comunei Stâlpu, pentru OPINIA.

Buzăul nu atrage numai investitori pentru parcuri eoliene, ci și pentru energia solară. Un proiect cu capacitatea de 120 MW ar urma să prindă contur în județ, după ce a primit ATR-ul în data de 21 decembrie 2021. Compania care se va ocupa de acest proiect este Omega Eolian Project, cea care se ocupă și de proiectul eolian de la Stâlpu, cel mai probabil investiția va avea loc tot în această localitate, care atrage investiți, și în panouri fotovoltaice. Potrivit informațiilor furnizate de primarul comunei Stâlpu, sunt deja două parcuri cu o putere de 10 MW și aici ar urma să mai fie discuții în vederea unor noi investiții în panouri fotovoltaice.

Proiectele de energie solară care au fost avizate în cel de-al doilea val se deosebesc de cele din primul val prin dimensiunile semnificative. Astfel, cel mai mare proiect solar care a obţinut avizul tehnic de racordare la reţea anul trecut are o capacitate de 134 MW și va fi realizat în judeţul Olt de compania de proiect Grup Blauer Bucureşti, deţinută de mai mulţi oameni de afaceri. Spre comparaţie, cel mai mare parc fotovoltaic aflat acum în funcţiune are o capacitate de 60 MW fiind amplasat în Giurgiu.

În topul celor mai mari proiecte din cel de-al doilea val al energiei regenerabile din România, Buzăul este singurul județ care se regăsește cu trei proiecte: două în energia eoliană și un proiect în energie solară, semn că Buzăul începe să atragă investiții serioase. Alături de Buzău, în acest top al energiei regenerabile mai întâlnim județele Galați, Olt, Iași, Constanța, Tulcea, Bihor și Dolj. În total, în topul celor mai mari proiecte din cel de-al doilea val al energiei verzi sunt patru proiecte pentru energie solară și șase pentru cea eoliană.