Observațiile Ministrului Afacerilor Externe la Reuniunea Anuală a Diplomației Române (P.)

Mulțumesc,

Excelenței Sale Ministrul de Externe Aurescu, colegilor din Ministerul de Externe al României și Corpului Diplomatic.

Este o mare plăcere să mă adresez acestei adunări anuale a diplomației românești. Domnule ministru de externe, a fost bine să vă văd la Bled săptămâna trecută. Nu am putut acorda timp, dar a fost bine să fiți acolo la reuniunea miniștrilor de externe, la reuniunea Gymnich. Și vă amintiți, am avut o discuție bună acolo despre Afganistan și Indo-Pacific și sunt sigur că vom revedea probabil unele dintre aceste subiecte astăzi.

Înainte de a continua. Vreau să-mi exprim mulțumirile pentru gesturile de solidaritate și sprijin pe care ni le-ați oferit în timpul celui de-al doilea val al pandemiei Covid. Au fost vremuri foarte grele și pentru noi a fost o sursă de mare sprijin moral să știm că prietenii din întreaga lume au stat alături de noi. Acum, concentrarea pe reziliență în perioadele de pandemie este cu siguranță o temă foarte potrivită pentru deliberările dvs., mai ales dacă tratăm reziliența, nu doar ca un atribut fizic, ci de fapt, ca o abordare a relațiilor internaționale. În calitate de ministru indian de externe, remarcile mele abordează în mod firesc, cum este India și va fi relevantă pentru gândirea dvs. în acest moment. Unele dintre acestea provin direct din cooperarea noastră cu România. La fel și cu Uniunea Europeană din care faceți parte. O parte din aceasta poate proveni, de asemenea, din modul în care ați evalua evidențierea crescândă a Indiei în afacerile mondiale în ansamblu, dar nu în ultimul rând există impactul pe care India îl are asupra problemelor globale majore din vremurile noastre. Probleme care, evident, ar afecta și bunăstarea României. Luate împreună, cred că dau un argument puternic asupra motivului pentru care trebuie să acordăm o atenție mai mare și continuă relației noastre. Deci, să începem cu legăturile India-România.

La nivel politic, domnule ministru, sunt sigur că sunteți de acord că sunt excelente. Acestea sunt foarte bine deservite de un cadru de acorduri și mecanisme, care este foarte tipic pentru astfel de cazuri. Am văzut vizite la nivel înalt, precum cele ale vicepreședintelui nostru în 2018 și ale președintelui dvs., cu un deceniu mai devreme. Predecesorul dvs. în calitate de ministru de externe a călătorit în India în 2018, iar ministrul nostru de stat a fost la București, cu câțiva ani înainte. Cea de-a 18-a ședință a Comisiei noastre economice mixte s-a întâlnit în 2017. Deci, puteți vedea că au existat contacte regulate, dar sunt sigur că putem face mai bine. Și, cu siguranță, domnule ministru, v-aș întâmpina în India și veți vedea că restricțiile de călătorie se relaxează. Acum, în ceea ce privește comerțul, am atins cifra de afaceri de 810 milioane de dolari SUA în 2017-18. Am coborât puțin după aceea. Dar, desigur, ultimul an sau doi au fost duri din cauza Covid-19. Coșul comercial este în mare parte compus din mașini și echipamente, produse chimice, produse farmaceutice, metalurgie, echipamente medicale și vehicule. Companiile noastre au investit reciproc în economia lor. Și cu siguranță din partea indiană, vă pot spune că unele dintre marile noastre nume din oțel, din IT, din farmaceutică, sunt prezente în România. Cooperarea culturală are, de asemenea, o istorie îndelungată și observăm cu cât entuziasm yoga este sărbătorită în fiecare an în România. Comunitatea indiană de aproximativ 10.000 de persoane, care include studenți, este o legătură importantă între noi. Și, evident, este efortul nostru de a dezvolta această relație în continuare și vreau să vă împărtășesc faptul că există un accent deosebit de puternic pe latura sa economică.

Acum, este de asemenea important să apreciem că România ar beneficia semnificativ de extinderea cooperării Indiei cu Uniunea Europeană. Mulți dintre voi ar fi conștienți de faptul că în luna mai a avut loc un summit important între prim-ministrul nostru și liderii UE 27 din Portugalia. Unul dintre rezultatele sale importante este reluarea negocierilor noastre de ALS, care s-au blocat începând cu 2013 de pe vremea guvernului anterior. Nu doar că s-au înregistrat deja unele progrese în această privință și, de fapt, discuțiile oficiale încep luna aceasta. De asemenea, am convenit să încheiem devreme un acord de investiții și unul privind indicatorii geografici. Parteneriatul de conectivitate India-UE este, de asemenea, important pentru implicațiile sale bilaterale, conotațiile sale de calitate și posibilitățile sale de țări terțe.

Convergența strategică între India și UE se reflectă în pozițiile noastre cu privire la problemele cheie regionale și globale, inclusiv trebuie să adaug, despre Afganistan și Indo-Pacific. Sunt sigur că acest lucru va fi remarcat în mod corespunzător de către diplomații români. Între angajamentele noastre naționale și UE, există toate motivele pentru a fi optimiști în legătură cu cooperarea noastră continuă.

Un motiv pentru care este esențial din perspectiva românească este probabilitatea ca India să joace un rol mai vizibil în politica globală în zilele viitoare. Ponderea economică a Indiei a crescut deja substanțial, la fel ca și influența sa politică. Suntem astăzi membri ai G20. În prezent, suntem membru nepermanent al Consiliului de Securitate, al EAS, al BRICS, al SCO, QUAD, SAARC, BIMSTEC, IORA. Deci, există o listă lungă acolo. În vecinătatea noastră, prima politică de vecinătate aplicată începând cu 2014 a consolidat conectivitatea, contactele și comerțul. Creșterea Indiei este o maree care ridică regiunea mai extinsă în căutarea prosperității. Spre sud-estul Asiei și nu numai, politica „Act East” a adăugat securitate, conectivitate într-un context social mai amplu la un parteneriat economic robust. Acest lucru s-a dezvoltat în continuare în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de o viziune indo-pacifică care contemplă oportunitățile mult mai perfect. Spre vest, o perspectivă de legătură-vest ne-a transformat de fapt legăturile cu statele din Golf și a creat o construcție strategică care depășește energia, comerțul și diaspora. Înspre sud, „inițiativa maritimă SAGAR” a adoptat o viziune integrată a cooperării cu diferite insule și state litorale, cu Africa un parteneriat ambițios pentru dezvoltare și o amprentă mai mare. De fapt, toate noile noastre ambasade pe care le-am deschis în Africa, au dat unei relații tradiționale o nouă scară.

Evident, acel fenomen are alte aspecte, cum ar fi creșterea Chinei, creșterea ASEAN etc., dar această reechilibrare este astăzi suficient de avansată pentru a crea o arhitectură globală mai multipolară. Într-o astfel de lume, provocarea cu care se confruntă diplomația este de a naviga prin diferiți poli și de a ajunge la o poziționare optimă. Prin natura sa, acesta este un exercițiu dinamic și de fapt perpetuu. Măsura de luat în seamă pentru cei din profesia noastră este că ordinea emergentă necesită într-adevăr un nou tip de politică externă. Cealaltă realitate incontestabilă a vremurilor noastre este, desigur, creșterea globalizării. Abordând practic toate domeniile activității umane, a condus la interpenetrare și interdependență de un fel care nu ar fi putut fi imaginate mai devreme. La fel de important, acest lucru a fost de fapt un factor constrângător asupra concurenței și a încurajat noi forme de putere și influență. La un nivel. A întărit indivizibilitatea anumitor provocări precum terorismul împotriva schimbărilor climatice și pandemiile, dar, pe de altă parte, a stârnit o dezbatere cu privire la natura optimă a globalizării.

Pandemia Covid-19 a făcut în mod clar toate națiunile lumii mult mai conștiente de riscurile și vulnerabilitățile externe. A ridicat întrebări despre aspectele centralizate ale globalizării, despre dezbaterea despre care am vorbit și a evidențiat importanța încrederii și transparenței. În consecință, multe state și-au definit securitatea națională și autonomia strategică într-o manieră mai expansivă. O problemă care a apărut puternic pe agenda globală este cerința unor lanțuri de aprovizionare rezistente și fiabile. O parte din aceasta este o cerere obiectivă rezumată din comportamentul statelor. Dar împreună există o apreciere mai largă astăzi a importanței cooperării globale, în special între statele care împărtășesc valori și respectă regulile.

Așadar, permiteți-mi să spun că India și România, avem o convergență semnificativă în perspectiva noastră asupra lumii și a provocărilor sale contemporane. Cooperarea noastră are și un impact benefic mai mare. Sunt foarte apreciat de oportunitatea de astăzi de a vă împărtăși o parte din gândirea noastră cu voi și voi fi încântat să duc această conversație înainte în timpul rămas.

New Delhi, 08 septembrie 2021