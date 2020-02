Ultimul cal al școlii (cu tot cu căruță) din raionul Soroca, care în ultimele decenii a fost în gestiunea Gimnaziului „Andrei Porcescu” din satul Căinarii Vechi, a fost vândut luni. La licitația cu strigare desfășurată de Dragobete, Excelența Sa, Petrișor Ionel Dumitrescu, Consul General al României la Bălți, a demonstrat o dată în plus că dragostea nu se limitează doar între un EL și o EA.

La licitația care a avut loc la 24 februarie în incinta Gimnaziului „Andrei Porcescu” din satul Căinarii Vechi au participat doi potențial cumpărători ai Zoricăi, Consulul General și un cetățean din Drochia. Până la urmă, bunurile scoase la licitație au fost vândute Excelenței Sale, calul cu 5800 lei și căruța cu 1500 lei. Noul proprietar s-a bucurat că banii vor rămâne la Gimnaziu și se vor cheltui pentru nevoile instituției.



Gestul Consulului General al României de la Bălți s-a bazat pe mai multe motive, inclusiv pe faptul că este legat sentimental de cai, pentru că timp de vreo patru ani a mers la grădiniță cu căruța. “Faptul că eu mă aflu astăzi aici este unul simbolic, a subliniat Excelența Sa. Am fost foarte bine primit în Republica Moldova și nu fac decât din inima și sufletul meu să întorc din această bunătate cu care am fost primit în calitatea mea de Consul General. Pe lângă faptul că facem niște activități consulare de înaltă ținută, mi-am propus să fac și acest gest, de a vă întoarce și dărui ceea ce mi-ați oferit dumneavoastră atunci când am ajuns pe tărâmul Republicii Moldova. Este și meritul mass-mediei din Republica Moldova care ne-a adus prin sârguință la cunoștință nouă tuturor povestea acestui cal. Povestea acestui cal poate să fie povestea oricăruia dintre noi, atunci când nu mai suntem utili. Pentru motivul acesta am luat decizia”.

Petrișor Ionel Dumitrescu, Consulul General al României de la Bălți: “Povestea acestui cal poate să fie povestea oricăruia dintre noi, atunci când nu mai suntem utili. Pentru motivul acesta am luat decizia”.

Printre cei care au asistat la licitație, este și profesoara Ana Bejan, originară din această localitate și care a venit fiind impresionată de istoria Zoricăi. “Participăm la o licitație neobișnuită, sincer să vă spun, a menționat doamna Bejan în discursul ei. Pe mine mă mișcă până în adâncul sufletului că noi am ajuns ca un cal al școlii să-l vindem la licitație. Nu am fost în stare să-l păstrăm și doamna care îngrijește de cal să fie lângă el. Asta vorbește despre multe. Eu cred că este un gest extraordinar, Consulatul nu a fost indiferent de ceea ce se face în Basarabia și a venit să salveze acest cal, fiindcă noi, cei de aici, nu am putut plăti salariul pentru o femeie, ca acest cal să fie îngrijit. Vă felicit, Excelența Voastră, și vă mulțumim pentru gestul pe care l-ați făcut, ați cumpărat acest cal bătrân ce putea merge la carne și l-ați salvat”.

Cea mai bucuroasă de la licitație a ieșit Maria Cîrțîca, îngrijitoarea iepei, care în ultimii ani și-a legat viața de patruped. Ea a fost cea care a venit cu ideea ca Zorica să fie donată Mănăstirii din Căinarii Vechi. “Plâng și mă bucur că Zorica nu a ajuns la fabrica de cârnaț, au fost primele cuvinte pe care le-a spus după licitație Maria Cîrțîca. Eu am să-i ajut fără nici un ban pe cei de la mănăstire când vor avea nevoie de mine. Să știți că am impresii foarte bune despre Consulul General al României de la Bălți, este un om foarte bun și cu inimă mare. Îl voi pomeni mereu și să dea Dumnezeu să ne Unim cu România!”.

Maria Cîrțîca, îngrijitoarea calului școlii: “Plâng și mă bucur că Zorica nu a ajuns la fabrica de cârnaț…”.

Femeia însă nici nu bănuia ce surpriză o așteaptă în următoarea oră. Consulul General a mers la mănăstirea din preajma localității pentru a dona iapa. Dar din cele văzute și aflate la fața locului a înțeles că nu sunt condiții prielnice pentru acest cal, iar maicile i-au spus că nici hrană nu prea au pentru el. Așa că a decis să-l (re)dea doamnei Maria Cîrțîca, femeia care a îngrijit de calul școlii până acum.

“Povestea s-a terminat cu bine, iar iapa a ajuns pe mâini bune, ne-a spus Grigore Marinescu, directorul Gimnaziului „Andrei Porcescu”. Mai bine ca doamna care a avut grijă de ea, nu știu cine ar fi putut să îngrijească de Zorica. Chiar mă bucur că s-a întâmplat așa”. Noua proprietară a fostului cal al școlii a dat asigurări că nu doar va avea grijă de iapa ei preferată, dar și că îi va ajuta când va fi necesar pe cei de la mănăstire.

Grigore Marinescu, directorul Gimnaziului „Andrei Porcescu”: “Povestea s-a terminat cu bine, iar iapa a ajuns pe mâini bune…”.

Amintim că în luna decembrie “Observatorul de Nord” a publicat un articol despre calul școlii de la Căinarii Vechi, care a fost scos la vânzare, iar cele mai mari șanse erau ca să meargă la fabrica de mezeluri. Prima dată a fost salvat de faptul că iapa rămase însărcinată. Decizia de vânzare a ultimului cal al școlii a fost adoptată la ultima ședință a Consiliului Raional Soroca din 2018. Deși consilierii au făcut mai multe glume la acest subiect, proiectul de decizie a fost aprobat.