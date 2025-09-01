CEC atenționează alegătorii: mai sunt trei zile pentru declararea locului de ședere

Comisia Electorală Centrală (CEC) a reamintit luni, 1 septembrie, că cetățenii cu drept de vot mai au trei zile la dispoziție pentru a-și declara noul loc de ședere, în cazul în care l-au schimbat după ultima participare la alegeri. Procedura se face la primăria sau pretura din localitatea unde alegătorul locuiește, transmite moldpres.md

Prin declararea locului de ședere, persoana va fi înscrisă în lista electorală corespunzătoare noii adrese, cu mențiunea „Declarația de ședere” la rubrica „Notă”. Totodată, aceasta va fi radiată automat din lista electorală a localității unde are domiciliul sau reședința temporară.

Pentru depunerea declarației este necesară prezentarea actului de identitate. Registratorul va introduce datele în Registrul de Stat al Alegătorilor și va elibera o recipisă care confirmă înregistrarea.

CEC precizează că termenul-limită pentru declararea locului de ședere este 3 septembrie 2025, adică cu 25 de zile înainte de scrutin. Documentele depuse vor fi valabile doar pentru alegerile din toamnă, iar declarațiile înregistrate pentru scrutinele anterioare nu mai sunt considerate valabile.

Pe 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor alegeri parlamentare.