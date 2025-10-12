Ceaiuri pentru sezonul rece: rețete care să te încălzească

În zilele răcoroase de iarnă, băuturile calde sunt ideale pentru a ne oferi sentimentul de căldură și relaxare. Și ce poate fi mai bun decât un ceai delicios, preparat ușor și rapid chiar la tine acasă? Descoperă împreună cu Whirlpool câteva rețete de ceai pe care le poți prepara fără efort cu ajutorul Plitei pe induție cu Tehnologia AL 6-LEA SIMȚ. Citește articolul și alege rețeta ta preferată de ceai – Ceai cu ghimbir, scorțișoară, lămâie și cuișoare – Ceai de mușețel – Ceai de mentă – Ceai de lemongrass.
Ceai cu ghimbir, scorțișoară, lămâie și cuișoare
Pe lângă faptul că este foarte gustos, ceaiul cu ghimbir, scorțișoară, lămâie și cuișoare are și multe alte beneficii. Este un termogenic perfect, deoarece accelerează metabolismul, ajutând în același timp și procesul digestiv. Bun, nu-i așa?
Ingrediente:
• 3 linguri de ghimbir ras
• 6 linguri de zahăr
• 3 bucăți de scorțișoară
• 3 linguri de cuișoare
• 1 lămâie întreagă
• 1 cană de coniac
• 1 litru de apă
Mod de preparare:
Curăță sau toacă ghimbirul. Stoarce lămâia într-un bol. Rade coaja de lămâie. Caramelizează zahărul și apoi adaugă ghimbirul, sucul și coaja de lâmăie. Odată ce apa fierbe, îndepărtează ceainicul de pe plită și adaugă și coniacul.
Ceai de mușețel
Una dintre cele mai populare rețete de ceai, ceaiul de mușețel, ideală pentru a te relaxa într-o zi aglomerată. Este un ceai delicios și cu multe beneficii pentru corp&minte: Întărește imunitatea scăzută, are un rol benefic pentru problemele de stomac și ajută, de asemenea, la scăderea nivelului de zahăr din sânge. Oh, și este și foarte ușor de preparat.
Ingrediente:
• 1 linguriță de mușețel
• 1 cană de apă
Mod de preparare:
Pune apa într-un vas și pornește funcția automată de Fierbere a plitei pe inducție Whirlpool i100. Când apa începe să fiarbă, oprește funcția de Fierbere. Adaugă apa peste mușețel. Acoperă și lasă să infuzeze timp de aproximativ 7 minute. Apoi, pur și simplu strecoară ceaiul. Și gata, într-un timp foarte scurt te vei bucura de un ceai delicios și sănătos, fie ascultând muzica ta preferată, fie citind o carte.
Ceai de mentă
Ceaiul de mentă are o mulțime de beneficii. În principal, datorită faptului că menta conține carvonă, o substanță cu acțiune antispastică. Ajută la ameliorarea crampelor tractului digestiv, a digestiei slabe și poate îmbunătăți sindromul intestinului iritabil, precum balonarea și durerea.
Ingrediente:
• 500 ml apă filtrată la temperatura camerei (2 căni)
• 15-20 de frunze de mentă
• 1 linguriță de miere (opțional)
• 2 felii de lămâie
• 2 lingurițe de suc de lămâie (opțional)
Mod de preparare:
Separă frunzele de mentă de tulpini. Spală-le foarte ușor pentru a nu îndepărta uleiurile esențiale de pe frunze. Încălzește apa până la punctul de fierbere, folosind funcția automată de Fierbere a plitei pe inducție Whirlpool i100. Când apa fierbe, oprește funcția de Fierbere și adaugă frunzele de mentă. Lasă să infuzeze timp de 5 minute (cu cât infuzează mai mult, cu atât ceaiul va fi mai puternic). Poți adaugă miere. Servește ceaiul cu sau fără frunzele de mentă. Și, dacă vrei un plus de aromă, poți adăuga puțin suc de lămâie sau felii de lămâie în ceașcă.
Ceai de lemongrass
Bogată în fenoli și flavonoide, lemongrass are proprietăți naturale cu efecte calmante, sedative, relaxante, antispastice, analgezice, antiinflamatorii și, mai ales, antioxidante. Și, la fel ca ceaiul de mușețel, este destul de simplu de preparat.
Ingrediente:
• 1 linguriță lemongrass tocat
• 1 cană apă
Mod de preparare:
Pune apă la fiert într-un vas. Când apa a ajuns la temperatura de fierbere, oprește plita pe inducție. Adaugă apa peste lemongrass. Acoperă și așteaptă aproximativ 10 minute. Strecoară lichidul și bucură-te de o rețetă delicioasă de ceai, care îți încălzește inima.
