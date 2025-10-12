Ceaiuri pentru sezonul rece: rețete care să te încălzească

Pe lângă faptul că este foarte gustos, ceaiul cu ghimbir, scorțișoară, lămâie și cuișoare are și multe alte beneficii. Este un termogenic perfect, deoarece accelerează metabolismul, ajutând în același timp și procesul digestiv. Bun, nu-i așa?

Ingrediente:

• 3 linguri de ghimbir ras

• 6 linguri de zahăr

• 3 bucăți de scorțișoară

• 3 linguri de cuișoare

• 1 lămâie întreagă

• 1 cană de coniac

• 1 litru de apă

Mod de preparare:

Curăță sau toacă ghimbirul. Stoarce lămâia într-un bol. Rade coaja de lămâie. Caramelizează zahărul și apoi adaugă ghimbirul, sucul și coaja de lâmăie. Odată ce apa fierbe, îndepărtează ceainicul de pe plită și adaugă și coniacul.