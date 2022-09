Cea mai bună metodă să tai un ardei gras! Și câteva curiozități puțin cunoscute

Multe gospodine aruncă o parte din ardei, de la cotor, când toacă legumele pentru mâncare sau pentru o salată. Dar dacă urmărești metoda cea mai simplă să tai un ardei gras, folosită în bucătăriile marilor restaurante, vei descoperi că este mult mai simplu și nu se irosește nimic.

Cum scoți cel mai ușor cotorul plin de semințe

Așa cum vezi în clipul nostru, trebuie mai întâi să tai vârful și apoi căpăcelul de care este prinsă codița. Apoi ardeiul se despică într-o parte cu vârful cuțitului și se scoate ușor cotorul. La final, codița legumei se decupează ușor cu un cuțit și astfel se folosește întreaga pulpă. Nu irosești nicio bucată din ardei!

Curiozități mai puțin știute despre ardeiul gras

Ardeiul gras face parte din familia Sonalanceae, alături de cartofi, vinete și roșii. El este originar din America de Sud și a ajuns cu greu în Europa, abia prin secolele XVI – XVII. Pe măsură ce se coace, ardeiul gras devine mai dulce și conținutul de zaharuri crește, de aceea ardeii roșii sau cei portocalii sunt mai dulci decât cei galbeni sau verzi. Ardeiul gras roșu este cel mai gustos și are o concentrație mai mare de vitamina A, vitamina C și licopen, care se regăsesc în concentrații mult mai mici în ardeiul verde.

Un ardei gras mare și roșu, bine copt și dulce, asigură de necesarul zilnic de vitamina C, deoarece conține de două ori mai multă vitamina C decât o portocală medie. Prospețimea este necesară pentru a beneficia de vitamina C din ardei. Pe măsură ce acesta stă mai multe zile la frigider, în frig și umezeală, concentrația de vitamina C scade cu 20%.

