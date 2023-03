Am ajuns la Văscăuţi spre seară. Ploua puţin, dar lume se adunase totuşi multă. N-am să povestesc amănunţit cum a decurs inspecţia la Văscăuţi, fiindcă rezultatele au fost aceleaşi. Deosebirea a fost că aici primarul era un pensionar care nu a fost ofiţer de administraţie în armata rusă, ci diriginte de oficiu poştal, învăţătorii şi preoţii au manifestat aceeaşi mulţumire pentru rezolvările frumoase ale problemelor administrative.

Noutatea a fost că aici, dnul Mihalache s-a adresat mulţimii şi a început să facă puţină demagogie pentru a obţine proteste împotriva legii. De pildă, el a spus: “Ce vă trebuie doi primari în acest sat? Nu vă ajunge unul?”. Oamenii i-au răspuns: “Noi nu ne plîngem de asta. Unul se ocupă de gospodăria comunală, iar celălalt se ocupă de nevoile noastre. Ne bucurăm că amîndoi sînt oameni de ispravă”. Atunci, dnul Mihalache a pus problema deschis: ‘‘Da, domnul prefect ce fel de om este?”. Din adunare s-a auzit o voce răsunătoare: “Nu-i bun prefectul, nu-i bun!”. Proteste din mulţime: “Nu-i adevărat, nu vă potriviţi, domnule ministru”.

Ăsta-i unchiul domnului prefect, nemulţumit că nu l-am pus pe el primar, dar noi am pus pe cine am crezut noi. Uitaţi-vă ca a fugit!”. Domnul Mihalache s-a retras în primărie. Dnul colonel, comandantul jandarmeriei din Basarabia, m-a luat la braţ, m-a tras de o parte şi mi-a spus: “Dle prefect, eu am asistat la toate inspecţiile şi vă spun că o să ieşiţi cel mai bun prefect din toată Basarabia. Ştiţi dvs. că la Orhei i-au huiduit? — era să-i bată oamenii cu pietre”.

Păi acolo, zic eu, este prefect cumnatul dlui Pelivan şi are două sau trei case, pe cînd eu trăiesc cu chirie şi am să mor cu chirie. Se înnoptase de-a binelea, ne-am luat rămas bun de la oameni, care erau foarte radioşi şi ne-am îndreptat spre Soroca. Îmi pare rău şi acum de dnul Mihalache şi de dl A. Călinescu că au petrecut o noapte mizerabilă la Soroca, căci eu am fost tot timpul lipsă de acasă, iar nevasta mea era bolnavă.

Am mîncat cu toţii mizerabil la clubul oraşului, iar cei doi musafiri, Mihalache şi Armand Călinescu, au dormit la prefectură, unde le-am trimis de acasă perne şi plapume curate. Văzînd că lumea la Soroca este foarte prietenoasă, dl Mihalache a vizitat a doua zi oraşul. A fost la compania de grăniceri pe malul Nistrului, la cetate, la Liceul Tehnic-Agricol, unic în toată ţara. După ieşirea din oraş, dnul Mihalache s-a oprit. M-am dat jos din maşină şi am admirat partea sovietică care se vedea peste Nistru ca în palmă. Făceau o impresie grozavă tarlalele mari de arătură de toamnă, iar în satul Ţicănăuca impresionau construcţiile gospodăreşti, cu forma, dimensiunile şi cu soliditatea lor.

* În text este păstrată ortografia originalului.

Gheorghe I. Lupașcu, fost prefect al județului Soroca în anii 1929-1940