Ce dietă au avut cei mai longevivi oameni din lume?

Nouă frați și surori din familia Melis, originari din Sardinia, Italia, au intrat în Cartea Recordurilor Guinness în 2012, fiind recunoscuți pentru cea mai mare vârstă cumulată – 818 ani. Stilul lor de viață și dieta au fost considerate cheile longevității lor, iar povestea lor a inspirat un episod din documentarul „Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, disponibil pe Netflix.

Ce mâncau frații Melis?

Regimul alimentar al familiei Melis a atras atenția specialiștilor. Expertul Dan Buettner a explicat că prânzul lor zilnic era compus din:

• Pâine cu maia, o sursă excelentă de fibre și probiotice naturale.

• Supă minestrone, bogată în legume din grădina proprie și trei tipuri de fasole: garbanzo, pinto și albă.

• Un pahar mic de vin roșu, consumat pentru plăcere, nu ca parte a unei diete stricte.

Nutriționistul Samantha Cassetty a subliniat importanța acestei rețete. „Supă minestrone oferă un mix ideal de fibre, proteine și nutrienți esențiali, contribuind la sănătatea intestinului – un factor-cheie pentru o viață lungă și sănătoasă.” Studiile arată că o dietă variată, bogată în alimente vegetale, susține funcții vitale precum reglarea tensiunii arteriale, colesterolului și inflamației.

Beneficiile supei „Melis”:

• Fasolea pinto este bogată în fibre și proteine, ajutând la menținerea sănătății inimii.

• Fasolea garbanzo (năutul) are beneficii similare, fiind o sursă excelentă de proteine vegetale.

• Fasolea albă aduce un aport important de acid folic, magneziu și vitamina B6, care sprijină sănătatea creierului și a sistemului nervos.

Deși majoritatea fraților Melis au trecut în neființă, longevitatea lor rămâne un exemplu pentru întreaga lume. Consolata Melis, cea mai vârstnică dintre frați, a trăit până la 108 ani, decedând în 2015. Sora sa Claudina a murit la 103 ani, Maria la 100 de ani, iar Antonio la 97 de ani.