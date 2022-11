Care sunt 17 aplicații periculoase ce îți spionează telefonul fără ca tu să îţi dai seama?

Experții de la ZScaler au lansat un nou avertisment pentru posesorii de telefoane cu Android, întrucât au descoperit aplicații care îți pot fura mesajele, lista de contacte, precum și alte informații despre terminal. Potrivit lor, aplicațiile conțin un malware numit Joker, care poate accesa cu ușurință mesajele, lista de contacte și alte informații privind smarthphone-ul, scrie www.digi-world.tv.

”Joker este unul dintre cele mai cunoscute tipuri de malware care vizează în permanență dispozitivele Android.”, a explicat cercetătorul ZScaler, Viral Gandhi. Aplicațiile pe care trebuie să le dezinstalezi imediat din telefon. Avertismentul lansat de experți: ”Te bombardează cu reclame!”

”Deși mulți oameni știu despre acest malware, el continuă să facă ravagii prin aplicațiile Google, întrucât modifică codul, metodele de execuție ori felul în care acționează”, a mai explicat acesta. În urma acestui avertisment, Google a șters 17 aplicații din Google Play, însă acestea au fost descărcate de peste 120.000 de ori.

De asemenea, experții de la ZScaler au lansat un avertisment pentru utilizatorii de Android, care ar trebui să fie atenți la aplicațiile pe care ar trebui să le instaleze. Care sunt cele 17 aplicații periculoase, află mai jos:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

All Good PDF Scanner

sursa: www.digi-world.tv