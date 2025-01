Când se spală rufele după Revelion. Motivul pentru care gospodinele nu spală în zi de sărbătoare

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce și când este recomandat să speli rufele după Revelion, trebuie să știi că astăzi, respectarea acestor obiceiuri variază în funcție de regiuni și de convingerile personale. În zonele rurale sau în familiile profund religioase, interdicția de a spăla rufe în perioada sărbătorilor este încă respectată cu strictețe. Pe de altă parte, în mediile urbane, mulți consideră aceste tradiții ca fiind simbolice și le urmează doar dacă nu interferează cu rutina zilnică.

Interdicția de a spăla rufe în zilele de sărbătoare are rădăcini adânci în religie, cultură și superstiții. Creștinismul pune accent pe dedicarea zilelor de sărbătoare rugăciunii, odihnei și activităților spirituale. Conform celei de-a patra porunci biblice, „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești”, oamenii sunt îndemnați să renunțe la munca fizică, inclusiv la spălatul rufelor. În plus, spălatul rufelor este considerat o muncă domestică nepotrivită pentru atmosfera festivă. Această regulă oferă și o delimitare clară între zilele de lucru și zilele dedicate spiritualității.

Multe credințe tradiționale asociază spălatul rufelor în zilele de sărbătoare cu atragerea ghinionului. Rufele murdare pot simboliza energii negative, iar spălarea lor în astfel de momente ar putea „murdări” sărbătoarea sau chiar atrage „necazuri” asupra familiei.

1 ianuarie este o zi de sărbătoare dedicată odihnei și reflecției. Conform tradițiilor populare, spălatul rufelor în această zi ar putea simboliza o pierdere a lucrurilor bune care ar trebui să se acumuleze în noul an. În tradiția creștin-ortodoxă și în obiceiurile populare românești, spălatul rufelor este evitat până după Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan (7 ianuarie). Intervalul dintre Anul Nou și Bobotează este considerat o perioadă de mare însemnătate religioasă. Este momentul când se sărbătorește Teofania, iar zilele sunt marcate de pregătiri spirituale și liturgice. La Bobotează, apa devine un simbol sacru prin ritualul sfințirii apei, cunoscut sub numele de „Aghiasma Mare”. Aceasta este folosită pentru binecuvântarea caselor, a oamenilor și a naturii. Folosirea apei pentru activități casnice, precum spălatul rufelor, în această perioadă poate fi considerată o risipire a acestei energii sacre.

Când se spală rufele după Revelion

Potrivit tradiției, spălatul rufelor este permis după finalizarea sărbătorilor religioase. Aceasta marchează revenirea la activitățile cotidiene, odată cu încheierea perioadei de odihnă. În tradițiile românești, casele și gospodăriile sunt curățate temeinic înainte de Crăciun și Anul Nou. Acest lucru simbolizează pregătirea sufletească și materială pentru sărbători. Din acest motiv treburile casnice nu ar trebui să fie o necesitate urgentă în zilele de sărbătoare. De sărbători și după sărbători, perioada de odihnă și liniște este prioritară. Se crede că munca fizică, inclusiv spălatul rufelor, ar trebui amânată până după finalizarea sărbătorilor religioase.

SURSA: stirileprotv.ro