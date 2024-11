Campania națională de împădurire la Chetrosu: 20 de hectare de pădure pentru Moldova / GALERIE FOTO

Pe 16 noiembrie curent, am avut prilejul să particip, alături de alți colegi, la Campania națională de împădurire în satul Chetrosu. Am trăit o zi memorabilă, căci am văzut cu ochii mei cum arată bunătatea, spiritul de solidaritate și dorința de a face lucruri frumoase pentru comunitate, în numele unui scop nobil.

Acest eveniment s-a desfășurat în Săptămâna Bunătății, fiind încă o dovadă că faptele mărețe prind viață cu oameni buni, care își doresc să contribuie la o țară prosperă, verde și frumoasă. Terenul imens a fost împânzit de multă lume: reprezentanți ai serviciilor din subordinea Consiliului Raional Drochia, Direcția Educație, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Drochia, Direcția Cultură și Turism, Direcția Ocuparea Forței de Muncă, reprezentanți ai instituțiilor publice: Case de cultură, Centrul de Cultură Drochia, Centrul de Tineret Drochia, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul Ecologic, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, Școala de Muzică Drochia, profesori, elevi, locuitori ai satului Chetrosu, care au venit cu mare drag pentru o cauză nobilă.

Am fost plăcut impresionată că, alături de noi, cot la cot cu tânăra generație, au plantat copaci președintele raionului, Vasile Cemortan; Aliona Eșanu, primara satului Chetrosu; Rodica Ojovan, șefa Direcției Educație, cât și directori și angajați ai instituțiilor de învățământ, însoțiți de discipolii lor: LT „Mihai Eminescu”, LT „Ștefan cel Mare”, LT „B.P.-Hasdeu”, Liceul Rus, IP Gimnaziul nr.2 și alte instituții publice din raion. O armată întreagă de voluntari, cu mic și mare, a ieșit la înverzirea satului Chetrosu! A fost un act de solidaritate de amploare, și mă simțeam mândră că fac parte din această echipă de voluntari plini de entuziasm și dedicare.

Președintele raionului, Vasile Cemortan, a exprimat recunoștința pentru toți participanții în cadrul campaniei: „Adresez cuvinte de gratitudine tuturor celor care au dat curs invitației pentru a participa la lucrările de împădurire desfășurate în satul Chetrosu. Pădurea plantată va fi un loc unde oamenii vor veni și se vor bucura de munca lor. Potrivit Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, prin intermediul ÎS Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca a Agenției „Moldsilva”, au fost planificate lucrări de împădurire în satul Chetrosu pe o suprafață de 20,0 ha, unde vor fi plantați copaci de salcâm, paltin de câmp și paltin de munte. Acest proiect va continua pentru o Moldovă mai verde și mai frumoasă!”

La fel de entuziasmată a fost și doamna primară a satului Chetrosu, Aliona Eșanu, care a menționat într-una din postările sale: „Campania Națională de Împădurire”, demarată pe 16 noiembrie curent, este proiectul lansat de doamna președintă Maia Sandu și reprezintă o inițiativă amplă, menită să contribuie la protejarea și regenerarea fondului forestier al Republicii Moldova. Satul nostru a devenit mai verde și mai frumos datorită eforturilor comune ale comunității! Pe o suprafață generoasă de 20 de hectare, sute de copaci și-au găsit locul, marcând un pas important în protejarea mediului și în promovarea unui viitor sustenabil. Mulțumesc din suflet oamenilor frumoși la chip și la suflet care au fost alături de noi și ne-au susținut în această nobilă cauză! Fiecare copac plantat astăzi este o promisiune pentru generațiile viitoare și un exemplu despre ce putem realiza împreună. Viitorul nostru verde începe cu voi!”

Grație acestui minunat proiect, lansat de președinta Maia Sandu, avem șansa de a contribui direct la crearea unor noi păduri, pentru un mediu mai sănătos și mai curat pentru generațiile viitoare. Astăzi s-a născut o pădure, mâine se pot naște zeci de păduri. Cu Doamne ajută, pentru o Moldovă verde și frumoasă!

Gabriela ROTARI, membră a HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor