Bombon – noul „rai al dulciurilor” deschis la Drochia de o tânără de 18 ani /VIDEO

Drochia are de acum o nouă poveste de succes locală. Anastasia Cotonet, o tânără de doar 18 ani, a avut curajul să-și urmeze visul și a inaugurat „Bombon” – un magazin al dulciurilor, deschis cu sprijin din fonduri europene. Afacerea ei demonstrează că tinerețea, ambiția și munca pot transforma ideile frumoase în realitate.

Aici dulciurile își dau întâlnire cu aromele fine și ideile de cadouri originale: bomboane și ciocolate pentru toate gusturile, ceaiuri aromate și condimente, pachete elegante și surprize dulci pentru orice ocazie. Bombon nu este doar un loc unde îți alegi desertul preferat, ci și un spațiu al bucuriei. De la punguțe colorate pentru copii până la cadouri rafinate pentru zile speciale, aici fiecare vizită aduce un zâmbet. În plus, poți comanda și acasă – echipa Bombon este gata să-ți aducă aromele preferate la ușa ta.

Anastasia Cotonet este dovada că tinerele generații au puterea de a schimba fața comunității prin inițiativă și perseverență. Bombon este nu doar o afacere, ci și un exemplu că viitorul se construiește cu pași mici, dar siguri.

Dacă ești din Drochia sau treci prin oraș, fă un popas la Bombon și descoperă dulciurile care cuceresc inimile.