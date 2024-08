Băutura mai bună de 7 ori decât apa, potrivit nutriționiștilor

Laptele este o băutură complexă, bogată în proteine, grăsimi, carbohidrați, vitamine și minerale. Printre cele mai importante componente se numără calciul, potasiul și magneziul, care joacă un rol esențial în menținerea echilibrului electrolitic al organismului. Pe lângă acești nutrienți, laptele conține și un amestec de zaharuri naturale (lactoză), proteine de înaltă calitate și grăsimi, care contribuie la o absorbție mai lentă și mai eficientă a lichidelor în organism.

Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, laptele este o alegere mai bună decât apa atunci când ni se face sete, deoarece hidratează de cinci până la șapte ori mai bine: „Eu trăiesc cu lapte. Beau sub orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e Sana. Iar pentru hidratare, chiar am fost surprinsă plăcut că am reuşit să stârnesc atenţia, cu toate că mereu am fost un fan al laptelui. Sunt studii care arată că laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa”.

Apa este esențială pentru hidratare, dar laptele oferă un avantaj suplimentar datorită compoziției sale complexe. Studiile au arătat că lichidele care conțin electroliți, proteine și carbohidrați sunt mai eficiente în menținerea hidratării pe termen lung, comparativ cu apa simplă. Aceasta se datorează capacității lor de a reține lichidele în organism și de a preveni deshidratarea.

Proteinele și grăsimile din lapte încetinesc golirea stomacului, ceea ce înseamnă că lichidul rămâne în organism pentru o perioadă mai lungă. În plus, sodiul și potasiul ajută la reținerea apei în celule, menținând astfel echilibrul hidric. Aceste caracteristici fac laptele o băutură ideală nu doar pentru hidratare, dar și pentru recuperarea după efort fizic intens, când corpul pierde o cantitate semnificativă de electroliți prin transpirație.

Pe lângă hidratarea eficientă, consumul de lapte aduce și alte beneficii importante pentru sănătate. Calciul din lapte contribuie la menținerea sănătății oaselor și a dinților, prevenind afecțiuni precum osteoporoza. De asemenea, proteinele de înaltă calitate din lapte, precum cazeina și zerul, sunt esențiale pentru refacerea și construirea masei musculare, fiind ideale pentru persoanele active și sportivi.

Laptele este, de asemenea, o sursă importantă de vitamine, în special de vitamina D, care ajută la absorbția calciului și la menținerea unui sistem imunitar sănătos. Grăsimile sănătoase din lapte, în special cele din laptele integral, oferă energie și sprijină funcționarea optimă a creierului.

Laptele în dieta zilnică

Pentru a beneficia de efectele hidratante și nutritive ale laptelui, acesta poate fi inclus în dieta zilnică în diverse forme. Un pahar de lapte consumat la micul dejun sau după un antrenament fizic intens poate contribui semnificativ la hidratarea și refacerea organismului. De asemenea, laptele poate fi folosit în combinație cu cereale, smoothie-uri sau consumat ca atare, ca o gustare hrănitoare între mese.