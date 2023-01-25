Astăzi, Volodimir Zelensky împlinește 45 de ani! Cea mai frumoasă felicitare a primt din partea soției, Elena

De către
OdN
-
0
134

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, împlinește 45 de ani. Cea mai frumoasă și cea mai caldă felicitare a primit din partea soției, Elena. Vă propunem să citiți, în original, mesajul primei doamne! (SURSA: 1+1)

  La mulți ani cu pace, Volodimir Zelensky!

Владимир Зеленский и Елена Зеленская фото

„”Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: «Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять». Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!”.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPește infestat cu paraziți la un magazin din Rublenița? Tudor Moraru: „Ne-am autosesizat și am verificat cele trei unități comerciale din sat”
Articolul următorMinora de 14 ani, dată dispărută, a fost găsită
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.