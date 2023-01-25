Astăzi, Volodimir Zelensky împlinește 45 de ani! Cea mai frumoasă felicitare a primt din partea soției, Elena

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, împlinește 45 de ani. Cea mai frumoasă și cea mai caldă felicitare a primit din partea soției, Elena. Vă propunem să citiți, în original, mesajul primei doamne! (SURSA: 1+1)

La mulți ani cu pace, Volodimir Zelensky!

„”Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: «Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять». Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!”.