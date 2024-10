Armurierul pro-Kremlin. Propagandist al Kremlinului, Valeriu Ostalep livrează arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova

Fostul politician și actualul om de afaceri, Valeriu Ostalep, diseminează constant dezinformările Kremlinului. Ostalep acuză Guvernul de la Chișinău, la fel ca propagandista Moscovei, Maria Zaharova, de „subordonare oarbă față de curatorii occidentali și de înarmare excesivă”. Narațiunile false rusești sugerează că apropierea Chișinăului față de Occident va împinge Moldova într-un război cu Rusia.

„Despre Maia Sandu și PAS, eu cred că noi am vorbit azi și în emisiunile precedente. Aici totul este clar. Ei au stăpânii lor occidentali. Ei răspund în fața partidului lor european. Stăpânii lor sunt la Bruxelles. Lor le este frică. Realegerea [lor – n.r.] nu depinde de poporul moldovenesc, ci de cei care sunt acolo [la Bruxelles – n.r.]. Ei le spun ce să facă, ei îi sprijină, le dau bani. Moldova nu are Guvernul său. Moldova nu are instituțiile sale de stat. Sunt PAS, Sandu și curatorii [lor – n.r.]”, a declarat Valeriu Ostalep în cadrul unei emisiuni a Nataliei Morari, concubina oligarhului fugar Veaceslav Platon, în iulie 2024… CITIȚI materialul integral pe anticoruptie.md