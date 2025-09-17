„Alexei Navalnîi a fost otrăvit”: Dezvăluirile Iuliei Navalnaia după rezultatele analizelor de laborator

Alexei Navalnîi, cel mai proeminent opozant politic al lui Vladimir Putin, ar fi fost otrăvit. Declarația a fost făcută de către văduva politicianului, Iulia, în baza rezultatelor analizelor efectuate în laboratoarele a două țări occidentale.

„În februarie 2024 am reușit să obținem, să trimitem în străinătate și să predăm laboratorului uneia dintre țările occidentale mostre biologice ale lui Alexei. În urmă cu câteva luni am aflat că rezultatele au fost obținute, iar deja două laboratoare din două țări diferite au ajuns independent la concluzia că Alexei a fost otrăvit”, a scris Iulia Navalnaia pe canalul său de Telegram, conform Meduza.

Echipa lui Navalnîi a obținut și mărturiile a cinci angajați ai coloniei din Harp, care au relatat ce s-a întâmplat cu politicianul în ultimele zile din viața sa, iar văduva opozantului a relatat în detaliu conținutul acestor declarații.

Astfel, după transferul în colonia din Harp, Navalnîi se plângea de dureri la piciorul drept. Potrivit mărturiilor angajaților coloniei, pe 3 februarie a fost dus la cabinetul medical, unde i s-au măsurat temperatura și tensiunea arterială, după care a fost însoțit înapoi în celulă. Pe 14 februarie, Navalnîi a fost mutat în izolare disciplinară.

În dimineața zilei în care a murit, potrivit a trei angajați din grupul de securitate al secției EPKT (încăpere tip cameră unică) Navalnîi s-a plâns din nou de dureri la picior. Totuși, șeful secției medicale a coloniei, Alexei Lisiuk, susține că politicianul nu a formulat nicio plângere privind starea sa de sănătate.

La ora 11:30 a început distribuirea prânzului, care s-a încheiat în jurul orei 12:00. Zece minute mai târziu, Alexei Navalnîi a fost scos din celulă pentru plimbarea zilnică – într-un spațiu deschis, similar unei celule, dar fără acoperiș.

Potrivit unui inspector din grupul de securitate al coloniei, în timpul plimbării, Navalnîi a bătut în ușă și a spus că se simte rău. Când gardienii au deschis ușa, el era ghemuit. A fost readus în celulă, unde s-a întins pe podea, și-a strâns genunchii la piept și a început să se plângă de dureri puternice, afirmând că simte arsuri în piept și în abdomen. Ulterior, a început să vomite.

Declarațiile angajaților indică faptul că Navalnîi a avut convulsii, respira cu dificultate și tușea, însă a fost lăsat singur în celulă, iar ușa a fost încuiată. La ora 13:10, șeful secției medicale, Alexei Lisiuk, s-a întors de la prânz, iar în declarațiile sale se precizează că politicianul prezenta convulsii la nivelul feței și mâinilor.

Navalnîi a fost scos din celulă. În timp ce era transportat pe coridor, gemea, iar în momentul în care a fost adus în cabinetul medical și așezat pe pat, era deja inconștient.

La ora 13:25 a fost chemată ambulanța, care a sosit zece minute mai târziu și a încercat să-l resusciteze pe Navalnîi, însă fără succes. La ora 14:17, electrocardiograma a indicat absența activității cardiace, iar la 14:23 au fost oprite manevrele de resuscitare.

Diagnosticul preliminar pus de echipajul ambulanței: „Sindrom convulsiv. Sindrom al morții subite”.

„Și ce urmează? Nu știu. Un cetățean al Rusiei a fost ucis pe teritoriul Rusiei, toate probele se află tot acolo. Țările occidentale nu au niciun temei juridic pentru a deschide și desfășura o anchetă penală”, a mai declarat Navalnaia, care a atașat și o poză a camerei de închisoare în care a fost deținut soțul acesteia.

Alexei Navalnîi a murit într-o colonie penală polară din satul Kharp din districtul autonom Yamalo-Nenets pe 16 februarie 2024. Văduva politicianului și liderii occidentali l-au acuzat pe președintele rus Vladimir Putin pentru moartea lui Navalnîi. The Insider susține că versiunea finală a eliminat referințele la simptomele care indicau posibila otrăvire a politicianului.

Kremlinul neagă orice implicare în moartea liderului opoziției.